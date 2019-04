Stichting Frank Polanco su evento di 2019 lo ta “The Run”

Stichting Frank Polanco (SFP) ta presenta na bo(so) su evento pa aña 2019.

E aña aki e evento ta ser titula “The Run”, a 100 Miles for a better future. E lo ta un careda na pia, cu lo cubri e distancia di 100 miles cual ta 161 KM.

E fundador di e SFP, Sr. Jose David Polanco lo realisa su soño di mas grandi den su deporte preferi, cu ta coremento di distancia largo. E careda mas largo na Aruba tabata 2 aña pasa na December 2017 caminda Jose David a core 100 Km. E aña aki e lo purba kibra su propio record un biaha mas coriendo e distancia di 161 Km. Pa motibonan di logistica fuera di nos alcance e evento cu primeramente a ser planea pa e aña aki lo pasa pa aña 2020. Cual a hasi cu e aña aki a keda bashi. Esaki a bira e oportunidad perfecto pa Jose David realisa su soño.

E evento lo cuminsa dia 28 di september pa 4or di atardi na Linear park, y lo termina dia 29 di september na e mesun lugar. Ta calcula cu e evento lo tin un duracion di mas o menos 20 ora, contando momentonan di descanso cortico cada pasa 25 kilometer.

Ta di remarca cu esaki ta un desafio sumamente grandi, primordialmente door di e temperatura di Aruba. Hasiendo esaki un bes mas un desafio grandi pe atleta y tambe e comishon di SFP. Sperando di un bes mas por inspira y motiva comunidad completo di Aruba, specialmente e hubentud den nan desarollo deportivo y tambe personal.

E evento di e aña aki ta ser dedica na Sr Augustin Dorothal qepd, na bida un miembro activo y importante di SFP. Un persona cu a dedica su bida pa mehora bida di hopi hoben Arubano por medio di deporte. Di e forma aki SFP kier duna Sr Dortohal (qepd) e homenahe mereci y cultiva loke semper ela dedica su mes na dje cu hopi amor y pasion.

E meta principal di e evento ta pa recuada fondo financiero y asina juda 3 mucha huerfano cu a perde un mayor of ambos. E meta ta pa yuda e famia di e 3 muchanan aki pa 2 aña largo financieramente.

E invitacion ta keda na cada un persona den nos comunidad pa aporta na e causa. Por haci esaki den 3 diferente forma:

Na prome lugar, SFP ta invita tur coredo y canado pa asisti y apoya Jose David cu su meta. Pa solamente AWG 15,- bo por aporta y alavez participa hunto cu Jose David pa un distancia di 5 km. Pa inscribi ta hopi facil, simplemente manda nos un mensahe via nos Facebook page Stichting Frank Polanco of un email na [email protected] y asina nos lo confirma bo participacion. Lo tin diferente orario y punto di salida, keda pendiente di nos Facebook Page: Stichting Frank Polanco pa mas detayes.

E aña aki un biaha mas nos ta ofrece e oportunidad pa cumpra Killometer pa esnan cu no por core y ta desea di aporta na e evento. Por cumpra un of mas killometer na un balor di AWG 10,-

Y por ultimo, tin posibilidad pa haci donacion. Tur tiki ta yuda por haci donacion durante e evento door di deposita den un di nos ‘busjes’ of por haci un transferencia ariba e cuenta bancario na RBCC Acct# 100215786

Nos kier a gradici e companianan cu a bin dilanti y duna nos e sosten necesario pa haci e evento aki posibel: Ray’s Water, Florsheim, La Moderna, Heart Radio y tambe Garage Cordia. Alaves e invitacion ta keda na cada comerciante pa tuma contacto cu SFP si ta desea na contribui na nos causa pa yuda e 3 muchanan huerfano.

Mas adelante nos lo trese mas informacion encuanto e desaroyo nan y tambe informacion pa esnan cu lo ta desea di core hunto cu Jose David y asina logra core e distancia di 161 km.

Masha Danki pa juda nos jega na comunidad di Aruba,

Saludos Cordial,

Stichting Frank Polanco

