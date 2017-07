Stichting BOB Aruba kier corda tur hende muhe pa haci nan scan

Tin un grupo grandi di hende muhe cu mester haya e servicio di scan di pecho di Stichting BOB Aruba. Sra. Enrita Werleman ta splica mas di e yamada na e grupo di hende muhe cu mester bay hasi e test.

Desde 1 di Maart 2016, Stichting BOB ta mandando invitacion pa tur hende muhe na Aruba, di 45 pa 75 aña pa haci nan checkeo regular. Cancer na pecho ta un malesa cu si e wordo detecta trempan, tin cura p’e. Na Aruba awo tin 24 mil hende muhe cu ta den e edad ey y nan ta wordo automaticamente invita pa Stichting BOB. For di Maart te cu Juli, 8.500 hende a acepta e yamada. Tur hende muhe a haya e invitacion via post pa bin haci e scan, cu un fecha y un horario. Esaki ta algo hopi bon, segun hopi hende muhe. Prevencion ta algo nobo, pero e ta haya invitacion cu’n fecha, sin nodi bay dokter pa busca un verwijsbrief. No mester bay hospital mas, pero ta bay na Stichting BOB.

Di e 24 mil hende muhe, 8.500 hende muhe a acudi pa haci e scan. UN total di 1.200 hende a yama, pa bisa cu sea nan ta un pashent caba di cancer na pecho y nan ta haya tratamento. Of otro motibo cu nan a duna, cu nan lo no bin haci e test. Esey ta pone cu awo na e momento aki, tin 14.300 hende muhe cu ainda, cu di awo pa Maart 2018 tin e oportunidad pa bin haci’e. Stichting BOB a ripara cu hopi hende no a haya e invitacion na nan cas, adres no ta bon.

Un parti di e grupo aki di 14.300 hende muhe, tin un of otro miedo, pa e dolor cu e compresion di e mashin ta haci of miedo di e resultado. E mentalidad di prevencion no t’ey ainda, esey mester crece. Miho preveni un malesa asina cu por wordo detecta trempan cu despues lamenta cu mester tuma tratamento pisa y agresivo pafo di Aruba. Esey ta nan lem. Tambe ta existi e miedo cu e mashin aki ta duna un rayo X y cu por causa cancer. Hopi biaha personal di Stichting BOB ta splica tur rond di nos tin rayo X. si bula di Aruba pa Hulanda, nos ta haya mas rayonan X cu e loke mashin por duna, segun Sra. Werleman a splica.

Hendenan muhe cu a haci pecho grandi, ta pensa cu nan no por haci mammografie, door cu e mashin por daña nan protesis. Un pecho no ta cambia, e tejido no ta cambia. Juist hende muhenan cu a haci pecho mester hacinan scan. Loke ta wordo hinca den pecho ta duradero, dus e scan lo no haci daño na e protesis.

Aworaki Stichting BOB ta den bario di Noord, nan a pasa Playa, Savaneta, Sta. Cruz y vecindario. Segun Sra. Werleman, nan tabata tin miedo di San Nicolas, cu door di e transporte di San Nicolas pa Playa, hendenan lo no a bin. Pero nan ta hopi satisfecho cu e acogida cu nan a haya di e pueblo di San Nicolas.

Loke e campaña ta haci awo ta cu ta yama e 14 mil personana cu no a bin, pa nan bin toch, anytime of yama na 5881212. Tambe por cana yega na Ibisa entre 8 or y 4.30 di atardi. Pa esunnan cu no tin transporte, nan a haya ayudo di gym My Fitness cu ta coopera cu Stichting BOB, cu a bisa cu e gym tin un sucursal na Noord y Sta; Cruz cu nan por yuda cu un transporte.

Nan a haya un 35%, pero claro nan kier his’e. Pero pa e prome ronda di e invitacion cu a yega, e hendenan a yega na Stichting BOB. Awo no mester warda mas ariba cita, mester yega Ibisa.

Di e 91 hende muhenan cu nan a manda pa haci un checkeo extra, 41 a resulta cu nan tabata tin cancer na pecho. Esey ta indica cu den un aña y mei, nan por scapa un hende su bida, door di detecta trempan. E 41 personanan ya caba ta hayando tratamento y esey ta duna nan e curashi pa sigui haci e trabao. Pa yuda e hende muhe pasa den menos tratamento duro y pisa. Y tambe alarga bida, y a largo plaso tambe baha gastonan, ya cu e gastonan aki ta costa hopi den exterior y na Aruba.

Por ultimo, Sra. Enrita Werleman a felicita tur hende muhe cu a haci nan test y cu nan resultado nan por sigui padilanti, cuidando nan salud. Preveni prome cu lamenta.