Stichting Bob Aruba cu “ Mammogram first, social gram later!”

Diantha Nüesch, PR & Marketing pa Stichting Bob Aruba, kier informa pueblo di nos evenemento pa luna di October. Den e luna aki cu ta mundialmente conoci como e breast cancer awareness month, nos kier enfoca mas riba conscientisacion di salud di pecho y deteccion di cancer den pecho lo mas tempran cu ta posibel. Stichting BOB Aruba ta hunga un rol grandi den deteccion tempran di cancer den pecho.

Influencia nan di Covid-19 a hasi cu nos no por organisa, manera e aña anterior, e caminata tan gusta “ Walk for the cure”. E aña aki nos ta organisa den un manera diferente un webinar “ Mammogram first, social gram later!” pa asina aki duna pueblo hopi informacion tocante salud di pecho y e importancia di deteccion tempran. Tambe nos manera di traha na Stichting BOB Aruba mester a wordo adapta na e pandemia cu nos ta aden. Stichting BOB Aruba kier remarca cu e hende muher nan mes tin cu tuma contact y traha nan cita. No ta manda invitacion cu carta mas.

Conhuntamente cu CIBC caribean first bank nos kier a informa, pueblo di Aruba tocante nos webinar “ Mammogram first, social gram later!”.

Un webinar cu meta pa conscientisa nos comunidad pa semper purba na priorisa e checkeo regular di pecho nan y e deteccion na tempo pa cu cancer di pecho.

E webinar lo ta uno completamente gratis cu lo tuma lugar riba dialuna 26 di October 7:30 pm y lo por stream e via e facebook page di Stichting Bob Aruba.

Durante di e webinar por conta cu informacion valioso di specialista nan. Entre otro di doctor di cas sra S. Vis cu lo ta informando nos con pa tuma stap nan pro-activo pa cu saminacion propio di pecho, e detaye nan cu nos hende muher no tin mag di ignora. Tambe presente lo ta nos radioloog sra V. Williams cu lo pone enfoke riba e importancia di detección na tempo y con e programa di screening ta funciona.

Ademas lo tin diferente tipo di testimonio nan tur cu un meta den particular: comparti nan storia y experiencia consientisando cu e malesa por bati no solamente na porta di un ser keri pero tambe serca bo.

Nos kier extende un invitacion personal na nos Webinar “ Mammogram first, social gram later” cu ta un webinar pa tur edad! Ta motiva participante nan pa crea un set up comfortable na cas of lugar preferi y asina educa bo mes como tambe bo amistades y famia tocante e importancia di saminacion propio y deteccion na tempo cerca nos hende muher.

Tambe tin e posibilidad pa manda, via inbox di Facebookpage: Stichting BOB Aruba of via nos number di WhatsApp 5945020, cualkier pregunta tocante cancer di pecho. E pregunta nan lo wordo contesta durante e webinar door di nos oradornan of despues via e Facebookpage di Stichting BOB Aruba.

Fondo nan genera durante e evenemento aki ta destina pa Stichting Bob Aruba. Fondo nan ta primordial pa asisti den e compra y mantencion di aparato nan pa e sondeo di pecho y pa por sigui conscientisa pueblo di Aruba over e programa di screening di pecho. E programa aki ta un programa gratis, caminda e hende muhernan, cu no ta bow di tratamento di specialista pa problema den pecho por atende cada 2 aña cerca Stichting BOB Aruba.

Si bo ta den e posicion di duna un donacion y yuda nos genera fondo, esaki ta semper bon bini y nos ta agradeci, di antemano, pa bo aporte. Por hasi esaki via bank transfer pa e cuenta: CIBC caribean first bank – walk for cure : number di cuenta # 1000303 .

Mi ta pasa e palabra na mnr Giovanni Antencio cu ta representante di CIBC caribean first bank.

E aña aki ta un aña di adaptacion den tur faceta di nos bida. Covid-19 a cambia nos manera di traha y socializa cu tur esnan rond di nos. Tambe a cambia e manera con nos ta aserca y yuda esnan den nos comunidad.

Locual cu e no cambia ta nos compromiso cu nos programa anual esta “Walk for the cure” apoyando e causa di consientisacion di ciudo di pecho/cancer den region. Mantiendo y cumpliendo cu e regla nan pa asina combati e spread di Covid-19 e trustees di FirstCaribbean International Comtrust Foundation a acorda conhuntamente cu e programa di e aña aki lo ta uno virtual.

Fondo nan genera durante e programa “ Walk for the cure” den region semper ta destina pa organisacion nan den cuido di cancer, na Aruba esaki ta pa Stichting Bob Aruba. Nos ta realisa cu si e periodo aki ta dificil pa nos, e lo mester ta mas dificil aun pa esnan cu ta sufri di e malesa di cancer y esnan cu ta cuida e patient nan aki.

Nos evento virtual gratis “ Mammogram first, social gram later” ta sobre nan y dedica special pa nan.

Nos ta compronde cu nos ta den un desafio economico actual como efecto nan di Covid y aunke e aña aki ta recauda fondo di otro manera presentando asina un webinar educativo gratis ta encurasha compania nan, cliente nan y comunidad di Aruba aporta y hasi donacion di cualkier monto cual lo bay bek completamente na Stichting Bob Aruba.

Nos kier gradici di antemano pa cualkier donacion e aña aki cual ta percura pa esnan cu ta depende di nos fondo nan di recaudacion normalmente di tur aña di e manera aki no wordo lubida den e tempo dificil nan aki.

Invitacion cordial pa sigui e webinar gratis Mammogram first, social gram later riba dialuna 26 di October pa 7;30 pm riba facebook page Stichting Bob Aruba.

Masha danki.

“Mammogram first, social gram later! “ ta un webinar cu sigur bo lo kier forma parti di dje.

