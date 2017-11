Stichting Bloedbank Aruba tambe presente durante e “EndPolioNow 5KM Fun Walk and Run”

Rotaract Club of Aruba hunto cu Stichting Bloedbank Aruba ta invita pueblo di Aruba Diadomingo awor 19 di November pa pasa na nan booth durante e “EndPolioNow 5KM Fun Walk and Run”.

E “EndPolioNow 5KM Fun Walk and Run” ta wordo organisa pa Rotary Club of Aruba hunto cu su partners Rotaract Club of Aruba, Interact Club of Aruba y tambe Xavier University School of Medicine. Check-in lo tuma lugar pa 4.30 pm y e caminata lo cuminsa pa 5:00 pm saliendo for di Fisherman’s Hut direccion Lighthouse y bolbe bek.

Durante e caminata, Rotaract Club of Aruba hunto cu Stichting Bloedbank Aruba lo duna diferente informacion na personanan cu ta desea di bira un donante di sanger y por inscribi nan mes pa asina inicia e proceso pa por bira un donante di sanger pa contribui na yuda y salba un of mas persona cu tin necesidad di sanger.

Desde September ultimo, Rotaract Club of Aruba y Stichting Bloedbank Aruba a bishita varios compania-, organisacion- y instancianan pa comparti cu nan via un presentacion, e importancia di ta un donante di sanger na Aruba y con un persona por yuda salba un bida.

Cu e proyecto “You’re somebody’s type: give a little, save a life!”, Rotaract Club of Aruba kier a conscientisa y educa e comunidad di Aruba, e importancia di ta un donante di sanger y tambe e proceso con pa bira un donante di sanger.

Si bo persona, compania of organizacion ta desea di forma parti di e proyecto “You’re somebody’s type: give a little, save a life!, por fabor tuma contacto libremente cu Rotaract Club of Aruba na [email protected], via nos pagina di Facebook of Instagram. Tambe por acerca un miembro di Rotaract Club of Aruba pa mas informacion con pa bira un donante di sanger pa cu e proyecto aki.

Duna un regalo di bida, bira un donante di sanger!