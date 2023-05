“Stichting Ambiente Feliz ta confirma cu a ricibi un suma parcial di e projectsubsidie te fin di juli pa aña 2023 pa nan localidad Cas Briyante na San Nicolaas”.

Directiva di Ambiente Feliz ta confirma cu a ricibi awemainta un suma parcial di e projectsubsidie di locual a wordo acorda caba pa e proyecto Cas Briyante na San Nicolaas. Cu e suma aki e fundacion por cubri e gastonan di salario y exploitatie te fin di juli.

E futuro di e localidad Cas Briyante ainda no ta sigur mientras cu no tin claridad ki dia Land Aruba lo cumpli cu e resto di e subsidio. Si e fundacion no ricibi e suma necesario pa por cubri e gastonan di augustus te cu fin december 2023, e fundacion lo ta obliga pa cera e portanan di su localidad fin di juli y manda no solamente su empleadonan pero tambe e clientenan cu ta depende di cuido profesional na cas.

Directiva a manda desde september 2022 varios carta pa entre otro Minister di Husticia y Asunto Social y Departamento di Asunto Social indicando cu no a cumpli cu e subsidio pa e proyecto pa aña 2023. Directiva nunca a ricibi un contesta. E fundacion ta spera cu awor si Land Aruba lo ta mas transparante den e proceso di subsidio y lo por informa e fundacion debidamente den un tempo cortico ki dia e fundacion lo ricibi e otro parti di e proyectsubsidie.

Stichting Ambiente Feliz, un fundacion funda na oktober 1986, ta brinda servicio residencial na persona cu limitacion intelectual of multiple. Na september 2021, cu fondo di Sociaal Crisisplan, e fundacion a habri nan porta di nan localidad yama Cas Briyante na San Nicolaas. E localidad situa na Palisiaweg ta ofrece cuido intensivo na persona cu tin 6 aña of mas cu un limitacion multiple. E clientenan ta depende completamente di e cuido di nos guianan profesional cu ta traha hunto cu otro specialista di otro fundacion pa mehora e bienestar y desaroyo di e clientenan.