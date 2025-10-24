Dia 27 di october 1986, Stichting Gezinsvervangend Tehuis na Santa Cruz a habri oficialmente su porta. Na aña 1999 e nomber di e fundacion a cambia pa Stichting Ambiente Feliz. Danki na e tremendo dedicacion di Zuster Philothea Simons (q.e.p.d.) y hopi otro persona valioso, a cuminsa duna cuido y guia residencial na persona cu tin un limitacion mental.

Durante 39 aña e fundacion a conoce hopi cambio, pero a keda enfoca ariba e cuido residencial. Na aña 2021 e fundacion a amplia su servicio cu un di dos localidad na San Nicolas pa persona cu tin un limitacion multiple (severo).

Semper e fundacion a sinti e sosten y amor di e comunidad — comercio, service clubs, charity foundations, organisacion y individuo — cu tin un lugar special pa nos clientenan. E ayudo cu e fndacion a ricibi no solamente a contribuí directamente na un mihor calidad di bida, pero tambe a habri porta pa mas inclushon y participacion den nos comunidad.

Ambiente Feliz ta masha gradicido na Renaissance Wind Creek Aruba Resort pa celebra e 39 aniversario huntu cu nos clientenan por medio di un desayuno festivo. Nos agradecimento tambe ta bai na Ruth’s Cakes y señor Nico Connor pa nan aporte valioso na e celebracion.

Nos ta sigui depende di e sosten continuo di comunidad y ta extende un invitacion pa sostene nos durante nos siguiente eventonan di fundraising locual ta:

participacion na e WEB-event dia 14 di november, di 7.00 p.m. te 12.00 a.m.

Christmas Food Drive & colect, dia 29 di november, di 8.00 a.m. te 12.00 p.m.

Ambiente Feliz ta buscando mas boluntario cu kier yuda cu e colecte dia 29 di november. Por registra via www.arubavolunteers.org of bishita e website di Ambiente Feliz na www.stichtingambientefeliz.com pa mas informacion.

Huntu nos ta hasi e diferencia — ya pa 39 aña!