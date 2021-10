Stichting Ambiente Feliz ta celebrando su di 35 aña di existencia den e luna aki. Sigur esaki ta un logro importante cu e fundacion ta desea di comparti cu e comunidad di Aruba.

Hopi ta esnan cu conoce e cas geel situa na Santa Cruz, pero tiki sa di su historia, mision y e trabou cu e trahadonan ta realisa tur dia pa esnan cu un limitacion mental.

E fundacion a wordo funda na aña 1986 como Stichting Gezinsvervangend Tehuis, pero e reto pa yega na e cas cu actualmente comunidad conoce awe a cuminsa na aña 1971.

Na 1971 e fundadora, zuster Philothea Simons, a yega Aruba for di Hulanda cu e proposito pa yuda esnan cu un limitacion mental na Aruba. Algo cu e tabata haci caba na Hulanda.

El a uni su mes cu Het Wit Gele Kruis cu e intencion pa yega cerca esnan cu un limitacion mental. E trabou a duna zuster Philothea e posibilidad pa inventarisa e necesidad y haci contacto cu esnan cu tabata tin mester di ayudo.

Zuster Philothea a organisa na aña 1972 un pasadia na unda e, hunto cu boluntario, tabata busca e clientenan na cas y hiba nan na un centro na Dakota. Pero zuster Philothea tabata tin un soño mas grandi cu tabata brinda vivienda na esnan cu no por a biba mas na cas y tabata tin necesidad pa un vivienda, guia y cuido urgente.

Na aña 1985 zuster Philothea a laga Stichting Verstandelijk Gehandicapten Aruba cu e encargo di e pasadia y a habri un cas na Santa Cruz. E famoso cas geel. Pa por a logra haya fondo financiero structural, Zuster Philothea a lanta Stichting Gezinsvervangend Tehuis riba 27 di october 1986.

E necesidad pa vivienda a sigui crece, pesey zuster Philothea a dicidi di expande e cas existente den e aña 1994 cu ayudo financiero di entre otro CEDE Aruba. Despues a dicidi di cambia e nomber di e fundacion pa Stichting Ambiente Feliz na aña 1997.

Awe Stichting Ambiente Feliz ta consisti di 2 localidad. Un na Santa Cruz, pa personanan riba 18 aña di edad na unda ta enfoca riba e parti di guia. E otro localidad na San Nicolas, ta ofrece vivienda y pasadia na esnan riba 6 aña di edad cu un limitacion multiple cu ta rekeri cuido intensivo.

E mision semper tabata ta pa yuda esnan cu un limitacion mental pa por desaroya habilidadnan nobo y asina tin un bida mas involucra den comunidad for di un posicion di igualdad.

E clientenan, bou guia profesional, por dirigi nan mesun bida. Cada cliente ta traha riba nan metanan personal hunto cu e guia. Famia tambe ta hunga un rol importante den e bida di e cliente.

E guia, cliente y famia hunto ta trata di logra e metanan proponi pa asina crea mas confiansa propio den cada cliente. Confiansa den nan mes ta crea felicidad pasobra un ser humano feliz tin un mihor calidad di bida. No ta importa e limitacion.

Pa por duna contenido na e mision, e fundacion ta ofrece diferente actividad cu ta pone atencion riba e desaroyo di diferente habilidad, socialisacion, activacion y integracion den comunidad.

Banda di esey, e fundacion ta traha hunto cu otro fundacionnan, manera Stichting Verstandelijk Gehandicapten Aruba y Stichting Ambiente Nobo, pa locual ta e pasadia.

Stichting Ambiente Feliz ta wordo subsidia door di Land Aruba locual ta permiti pa por sigui ofrece su servicionan. Pa por logra proyectonan di expansion, mantencion of otro e fundacion ta depende di donacion.

E fundacion ta hopi gradicido na tur esnan cu na un of otro manera, durante e ultimo 35 añanan, a duna sosten of aporte. Sea structural of incidental.

Pa por sigui brinda e cuido y guia na esnan cu un limitacion mental, e fundacion ta haci un apelacion na comunidad pa sigui sostene nan clientenan. Asina so por sigui haci un diferencia positivo den bida di cada un di nan.

Si ta desea di haci un donacion por haci esaki riba e cuenta di Stichting Ambiente Feliz, CMB, account number: 20906501.

E fundacion lo celebra su 35 aña di existencia den e siman di 25 di october y den cuadro di esaki lo organisa diferente actividad.

Like e Facebook page di Stichting Ambiente Feliz y keda na altura di tur e actividadnan. Pa esnan cu ta desea di haya sa un tiki mas di e fundacion por bishita e website www.stichtingambientefeliz.com.

=====

FIN

Comments

comments