Diasabra awor 6 di juli Stichting Ambiente Feliz, un fundacion pa persona cu limitacion intelectual of multiple, ta organisando un mainta di colecta. E meta ta pa recuada fondo pa yuda cu e gastonan anual di cuminda.



Como fundacion cu ta wordo subsidia Stichting Ambiente Feliz ta enfrenta hopi reto. Uno reto hopi grandi ta pa yega na e fondonan necesario pa por ofrece nos clientenan tur dia cuminda dushi y balansa. Hopi di nos clientenan tin dieet special of ta haci uzo di bijvoeding. Esaki, hunto cu e prijs actual di berdura, fruta, carni of otro, ta haci cu e budget actual no ta suficiente. Pesey ta haci un apelacion na comunidad pa pasa diasabra 6 di juli entre 9 am y 1 pm dilanti nan localidad Cas Curason na Santa Cruz 75 (dilanti di Huchada) pa asina aporta cu 1 florin of mas. Hunto nos lo por logra un bunita suma cu por haci un impacto grandi ariba e calidad di bida di nos clientenan.

Pa e evento aki e fundacion ainda ta buscando algun boluntario cu por registra como boluntario via e website www.arubavolunteers.org. Tambe por yama e fundacion na 5858738 pa mas informacion. Pa esnan cu no por pasa diasabra dia 6 di juli na Santa Cruz, pero cu si kier yuda nos fundacion pa yega na su meta, por haci un donacion ariba nan cuenta di banco CMB # 160.004.404 bou nomber di Stichting Ambiente Feliz.