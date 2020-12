Sternchi Pecho Roos di Maine te Aruba

Recientemente Departamento di Agricultura, Cria y Pesca (DLVV) a haya notificacion di Dr. Steve Kress, ex-presidente di e Seabird Recovery Program di Audubon Society tocante di un relato di prensa di Dr. Jeff Wells, September 2020, ariba e Sternchi Pecho Roos, cu Michiel Oversteegen a fotografia na Aruba. Mira https://www.facebook.com/oversteegen/posts/10218709088902112 pa obtene e articulo. E noticia ta cu Sr. Oversteegen a establece cu por lo menos e Sternchi Pecho Roos di Maine, United States of America (USA) ta pasa un rato tambe na Aruba prome cu e sigui su curso pa e costa Noord-Oost di Brazil. Ta conoci, y e articulo tambe ta bisa esey, cu bubinan manera e Sternchi Pecho Roos ta biba ariba lama na e costa menciona. Aruba tambe tin e Sternchi Pecho Roos cu ta pone durante e prome mita di aña, menciona tambe den e relato, mescos cu Merca. Esaki ta conoci debi cu Drs. Ruud van Halewijn, kende na 1984-1987 a studia e bubinan ariba e rifnan dilanti e refineria, a documenta nan historia. Asina desde 1968 cu e bubinan a para di pone na Jan Thiel, Curaçao, ta e rifnan di San Nicolas a bira e area mas importante di pone, cu algun intento den Oranjestad tambe. Segun van Halewijn 1988, Hatert tabata un biologo Aleman kende na 1892 a yega di constata cu e Sternchi Pecho Roos y e Sternchi Bril tabata broed webo na Aruba. Alaves Hatert a nota presencia tambe di e Sternchi di Rey, esun Comun y e Chikito. Awendia danki na e recollecion di datos pa Aruba Tern Project bou guia di Dr. Adrian del Nevo di 1999 te cu 2012 por bisa cu e Sternchi Pecho Roos no ta esun mas abundante na Aruba mescos cu na Stratton Island, Maine, Usa. Na Aruba, segun van Halewijn 1988, e ta pasobra cu e presencia di e industria pisa yen di desordo henter dia y lus abundante anochi no tabata permiti botonan chikito di nabega entre e waf y e rifnan. Ademas e rifnan a recupera nan vegetacion cu durante Segunda Guera Mundial, hende a kita y asina a bira apto pa otro sternchinan manera e esun Bata Preto y e Grandi abunda. E tin di haber tambe cu hopi hende, incluso expertonan tin dificultad pa distingui e Sternchi Pecho Roos for di e Comun.

DLVV a haya e noticificacion pa su asistencia den e Aruba Tern Project y e Josephine D. Herz International Seabird Fellowship di e Seabird Recovery Program di e National Audubon Society cu ela logra merece. Por medio di e fellowship un empleado por a sigui un training di tres luna den e investigacion di e bubinan y entre otro colabora dos siman ariba Stratton Island na 2014. Na 2017 por medio di e Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna, e Sternchi Pecho Roos y esun Chikito a obtene proteccion legal, mira www.gobierno.aw, yena AB 2017 no. 48 den e balki di busca. Alaves tambe e rifnan a haya mencion como areanan natural den e Ruimtelijk Ontwikkelingplan 2019 y den prensa e aña aki DLVV a lesa cu Fundacion Parkenan di Aruba lo bai manehanan. Desaroyonan importante pasobra ya e refineria no ta ofrece proteccion mas mientras cu na 2012 Dr. delNevo a alerta pa coymento di webo pa nabegantenan na 2010, un aña cu e projecto no a obtene fondo pa tira bista. E mesun contratiempo tambe e bubinan probablemente a sufri den nan intento pa neisha na Oranjestad. Cu e Cambio Climatico pasando tambe lo bin otro contratiemponan. Asina expertonan tabata debati si e cambio di neisha di e Sternchi Bata Preto di April pa Januari lo tabata debi na esey of tabata pasobra nan kier a evita competencia pa lugar di neisha cu e Sternchi Grandi cu a sigui neisha den April. Otro peliger nota pa Dr. delNevo tabata cu lama tabata come rif no. 3 y 2 mas cu e vegetacion tabata kita lugar di neisha pa e Sternchi Grandi. Pa mas informacion email DLVV na [email protected], of jama 5858102.

