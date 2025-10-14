Parlamentaria Stephany Sevinger, miembro di fraccion AVP, kier a comparti ainda e aprendisahe obteni recientemente for di participacion den Parlatino caminda el a forma parti di e comision di derecho humano, husticia y politica carcelario. E reunion tabata un oportunidad pa Aruba y resto di paisnan Caribense den Reino Hulandes intercambia idea y fortifica cooperacion regional den temanan esencial cu tin impacto humano y social.
Segun Sevinger, durante e sesionnan di Parlatino, a trata un ley modelo tocante e trato di persona y e proteccion di derecho humano, un topico cu a genera discusion profundo y interes pa tur pais presente. “Mi ta contento di por a mira con e islanan di Caribe y paisnan di Latinoamerica ta traha man den man. Hunto cu colega John Hart, y parlamentarionan di St. Maarten y Corsou, nos por a adapta algun idea pa e realidad di nos region,” Sevinger a bisa.
Reforma carcelario y derecho na educacion
Un punto cu a resalta den e reunion tabata e necesidad pa duna mas oportunidad di educacion y trabou na personanan den prizon. Segun Sevinger, tur pais a comparti nan modelo y experiencia, y e discusion a trece hopi balor pa Aruba.
“Nos tin un KIA cu no ta cumpli den su totalidad cu su meta di coregi e presonan. Esaki ta un reto, pero tambe un oportunidad pa siña di paisnan mas grandi den Latinoamerica. Nan ta duna nos ehempel di con trabou, formacion y educacion por guia un persona pa bolbe integra den sociedad,” el a bisa.
E parlamentario a expresa cu e tabata contento di tende di e esfuersonan di St. Maarten den su renobacion di prizon, cu ta pone enfasis den coreccion humano y no solamente castigo. “Esey ta e tipo di cambio cu nos mester mira pa Aruba tambe. Husticia humano ta base pa un pais husto,” Sevinger a agrega.
Derecho humano den era digital
Otro punto cu a capta e atencion di Sevinger ta e tema di derecho humano den era digital, un area cu segun e “a bira crucial pero ainda ta falta suficiente atencion”.
“Nos ta biba den un mundo cu casi tur cos ta digital. Pero nos no ta papia suficiente di con pa proteha e derecho di un persona den e contexto aki: su imagen, su data, su privacidad. Mi ta kere cu nos ta atrasa den loke ta trata leynan pa proteha nos ciudadano di e risiconan cu ta bini cu e era digital,” el a bisa.
E parlamentario a menciona cu Costa Rica a trece dilanti un presentacion impactante tocante nan reto den e area digital, mustrando cu hasta pais cu sistema avansa ta topa obstaculo. “E brainstorming ta hopi valioso. Nos por siña, adapta y traha un marco legal mas fuerte pa proteha nos pueblo,” Sevinger a conclui. “Como parlamentario, nos obligacion ta pa mira dilanti, pa proteha derecho humano den tur forma — sea den prizon of den ciberespacio.”