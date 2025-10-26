Recientemente, durante un conferencia di prensa, miembro di parlamento Stephany Sevinger a comparti su preocupacion profundo tocante e problematica constante cu e studiantenan Arubano ta enfrenta na Hulanda. Sevinger a bisa cu, a pesar cu e tema aki ta bin dilanti regularmente durante e reunionnan di IPKO, e situacion no a cambia mucho y e ta sinti cu ta ora pa un accion mas concreto y coordinacion real entre Aruba y Hulanda.

“Nos a sinta cu e studiantenan na Haagse Hogeschool y nos ta mira cu tur aña e mesun problemanan ta ripiti. E ta hopi di lamenta cu despues di tanto tempo ainda no tin un solucion efectivo,” Sevinger a bisa. “E introduccion di e burgerservicenummer prome cu bo bay Hulanda tabata un paso positivo, pero esey ta apenas un alivio chikito den un proceso cu tin hopi mas trabou pa haci.”

Sevinger a mustra su aprecio pa e esfuersonan di Minister di Enseñansa, Gerlien Croes, cu ta traha de cerca cu Hulanda pa yuda e studiantenan. El a agrega cu e restauracion di Arubahuis ta representa un paso grandi, pasobra e institucion aki tabata un di e fuente principal di apoyo pa e studiantenan Arubano den pasado.

“Como parlamentarionan, nos tambe tin un rol den e proceso aki. No ta solamente tarea di gobierno pa busca solucionnan; nos mes por investiga y presenta ideanan cu por yuda nos hobennan,” Sevinger a enfatisa.

Durante su estadia na Hulanda, Sevinger a tene reunion cu e Ombudsman (Defensor di Pueblo), cu tambe a propone manera pa mehora cooperacion entre e departamentonan di Aruba y e gemeentenan na Hulanda. “Por ehempel, si un studiante tin su datonan den DIMP, e informacion aki por wordo comparti automaticamente cu e gemeente unda e ta bay biba, pa evita un proceso largo y complica,” el a splica.

E parlamentario a conta cu tambe a tene un dialogo constructivo cu meneer Franklin Seute, autor di “Living Rich as a Student in the Netherlands”, y cu Sueanne Lee, rector nobo di Universidad di Aruba. E discusionnan tabata enfoca riba educacion financiero y preparacion pa bida di studiante pafo di bo pais.

“Nos hobennan ta enfrenta costo di bida halto y falta di vivienda. Imagina un hoben di 17 aña, recien sali for di cas di su mama y su tata, cu mester enfrenta un mundo totalmente nobo,” Sevinger a conclui. “Nos tin un obligacion pa crea un sistema cu ta yuda nan miho pa logra exito.”