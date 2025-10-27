Aunke algun dia a pasa despues di e reunionnan di IPKO na Hulanda, Miembro di Parlamento Stephany Sevinger a bisa cu e ta sinti cu ta importante pa sigui informa e comunidad Arubano riba e discusionnan cu a tuma luga durante e bishita oficial. Segun Sevinger, durante e reunionnan a trata hopi tema importante, particularmente esunnan cu ta relaciona cu renobacion democratico den Reino Hulandes.

“Mi tabata parti di e comision over di renobacion democratico, y mi por bisa cu e parlamentarionan Hulandes a mustra hopi interesa pa scucha con e islanan por ta mas activo y participativo den e reino,” Sevinger a bisa. “Un di e proposicionnan cu tabata interesante ta pa duna e Minister Plenipotenciario un rol mas fuerte y mas involucra den e reunionnan di Conseho di Minister di Reino.”

Actualmente, e Minister Plenipotenciario por ta presente den e reunionnan aki, pero no tin derecho di palabra of voto efectivo. Segun Sevinger, e idea ta pa mira si por crea un manera pa e representante di e islanan den Reino tin mas peso den e discusionnan cu ta tuma luga na Hulanda.

Otro punto importante cu a wordo trata ta e tema di kiesrecht – e derecho di vota. Hulanda a propone pa considera posibilidad pa e islanan por tin voto durante eleccionnan na Hulanda. Pero Sevinger a enfatisa cu representacion sin peso no ta basta:

“Nos por tin voto, pero si nos no tin influencia real riba e decisionnan cu ta tuma lugar, e no ta bay cambia nada. Nos ta un pais cu casi 100 mil habitante, pero sin voz cu tin peso,” el a agrega.

Sevinger a propone tambe un mehoramento den manera cu e Raad van State ta duna su conseho. Actualmente, Raad van State ta haci un sondeo na Hulanda mes pa wak con e leynan lo afecta e pueblo Hulandes, pero e mesun no ta tuma lugar ora cu ta trata di ley cu ta toca henter reino.

“Mi ta propone cu cada bes cu tin un tipo di Rijkswet, e Raad van State mester haci un investigacion profundo den e islanan mes, pa wak con e ley lo afecta nos pueblo,” Sevinger a conclui.

Segun Sevinger, Aruba mester sigui lucha pa un participacion cu mas peso y influencia den e structura di Reino, pa sigura cu voz di nos pueblo ta realmente tende y tuma na cuenta.