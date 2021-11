E departmento di ‘Organization, Governance and Management’ (OGM) a celebra su di 50 graduado. Diamars 9 di november 2021, Stephanie Wernet a defende su tesis ‘Mental Health and Wellbeing at the Workplace: Strategies to Create a Resilient Workforce: An Exploratory Research on Work-related Mental Health and Wellbeing Problems, the Impact on Three Levels and Possible Strategies’ dilanti di e comision di graduacion cu a consisti di dr. Mieke de Droog, Nadia Dresscher-Lambertus, M.Sc, dr. Alex de Bruyn ken ta psikiatra di Respaldo y un audiencia mixto.

Stephanie su investigacion ta tocante e retonan di mas comun di salud mental y bienestar relaciona cu trabou y e factornan di risico pa salud incluyendo e pandemia di COVID-19. Stephanie a analisa e impacto di e retonan di salud na dos organisacion pa asina crea posibel strategia pa contribui na trahador mas resiliente. E pregunta general di e investigacion tabata ‘’What is the impact of mental health issues on a micro, mezzo and macro level and which strategies can contribute to a mentally healthy and resilient workforce at the two selected organizations?”. Stephanie a entrevista diferente trahador di e organisacionnan selecta y profesional den e area di salud mental.

E resultado principal ta cu salud mental ta causa un impacto riba e persona experienciando e retonan, su famia, e organisacion unda cu e persona ta labora y e sociedad di Aruba.

Recomendacionan ta riba tres nivel: 1) prevencion, 2) identificacion di sintomanan y factornan di risico pa asina evita e progreso di reto cu salud mental y 3) sosten pa e trahadornan di e organisacionan pa nan recuperacion. Por ultimo, ta importante pa conscientisa riba e importancia di salud mental den henter comunidad di Aruba pa asina stimula un mentalidad abierto riba e topico aki y elimina stigma.

Ademas di a haci su pasantia na Departamento di Labor, Stephanie a fungi como ‘asistente’ di e decano di Facultad di Arte y Ciencia y semper tabata un studiante dedica y disciplina pa logra su metanan. Universidad di Aruba, particularmente e departamento di OGM, ta felicita Stephanie cu e logro aki y ta desea su persona tur clase di exito cu su siguiente estudio riba nivel di Masters na Maastricht University.

Pa celebra e acontecimento aki a parti 50 cupcake riba e dia special aki cu ta simbolisa tur e graduadonan di OGM. E departamento di OGM ta gradici tur partner cu a contribui na e desaroyo y logro di cada graduado di OGM te cu awor. E logro aki ta resultado di un trabou colectivo y cada graduado di OGM ta capacita pa contribuì na desaroyo di e organisacion unda nan ta traha y Aruba en general. Ta gradici e coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM, e studiantenan di OGM, profesional cu a guia y duna tur graduado oportunidad di crece y siña durante nan trayectoria como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua

