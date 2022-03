Ta for di momento cu Covid-19 a yega nos isla y cu nos a haya nos forsa na adapta nos forma si biba y implement’e medidanan di prevencion, cu Stellaris Casino na Aruba Marriott Resort mester a para tur evento den cual ta envolvi publico. E casino a hasta mester a cera un tempo y despues a opera durante orario adapta. Durante e dos añanan ey, mas of menos 600 cliente local a sigui sostene e casino, hasta durante temponan di reto. Den fin di siman, tur tabata invita pa celebra y pa casino gradici nan pa e lealtad.

Tur tempo, Stellaris Casino ta organisa un Tier Dinner Event cada kwartaal pa tur su clientenan fiel. Mester ta miembro di e casino y ta “rate” clientenan dependiendo cuanto nan ta hunga den e casino. Ta parti premio y ofrece beneficio na e grupo aki. Fin di aña ta regala basketnan grandi, nan por keda den hotel na prijs special, mescos ta come den restaurantnan di e hotel, etc. Den pasado a hasta biaha cu e hungadonan pa Puerto Rico, como parti di nan beneficionan.

Pa mantene un status di Tier ta rekeri pa ta un cliente activo pa tres luna consecutivo. E cliente lo cay bou diferente categoria: Platinum, Gold of Silver. For di un clientela local hopi grandi, a saca mas di 600 cliente cu a cualifica pa un tier. Esaki a inicia cu e prome anochi caminda Platinum & Gold Tier a bini hunto (03/15) pa un “All you can eat dinner buffet” y cu “premium bar” den e Grand Ballroom di Aruba Marriott Resort & Casino, sigui pa e anochi di dia 16 di maart caminda e grupo silver a disfruta di esaki y a conclui e celebracion cu un fiesta di gala exclusivamente pa e clientenan di Stellaris Casino, den cual por a gosa di Buleria & GIO’93.

Pero despues di dos aña di ningun evento, den fin di siman a tuma luga e prome Dinner Tier Event pa e prome kwartaal di e aña aki. A invita como 600 miembro pa un buffet dinner cu open premium bar, incluyendo cu un fiesta bailabel cu Gio Fuertisimo di Corsou. E clientenan a encanta e evento aki, como un muestra di aprecio tambe pa nan sosten incondicional na e famia di Stellaris Casino. Mester menciona cu a parti no menos di $25.000,= na premio bou di e clientenan!

Na varios ocasion, Stellaris Casino, aparte di ta e prome casino cu a introduci un Tier Program pa local cu e casino mas grandi na Aruba, tambe recientemente a sa di premia tur su hungadonan pa un Cruise for 2, cu Norwegian Cruise lines y e experiencia aki ta algo nunca bisto den henter e area di Caribe.

Tocante Stellaris Casino

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 y ta e casino mas grandi riba nos isla. E ta conta cu mas di 160 empleado, cu ta maneha 24 wega di mesa y mas di 400 slot machines. E weganan mas popular riba mesa ta Craps, Black Jack, Three Card Poker y Roulette, mientras cu e mashinnan mas uza ta esunnan di e sistema 3D y e “Mystery Progressive Jackpots”. Stellaris Casino tin bingo regularmente, cu 5 Progressivo inclui completamente gratis. Desde siman pasa e casino ta habri 24 ora pa dia atrobe, pa e weganan di mashin mientras cu e weganan di mesa ta cuminsa pa 2:00pm te cu 4:00am.

