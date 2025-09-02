StartAruba, den colaboracion cu Consulado General di Hulanda na Atlanta, Ministerio di Asuntonan Economico, Finansas, y Sector Primario, Impact Hub Aruba, y conhuntamento cu Setar N.V., Aruba Bank, Frapa Real Estate y varios partner strategico, ta lansa un mision innovativo cu ta hiba 10 startup di Aruba na Atlanta pa asina conecta cu mercado di Merca, ricibi training y workshop na nivel internacional, adkiri conocimento di mercado, strategia di prijs, inversion y desaroyo di producto.

E oportunidad aki ta uno historico pa Pais Aruba, unda cu pa prome biaha ta organisa un mission pa startups specificamente. Durante e mission tur startups lo ricibi training facilita pa Consulado General di Hulanda na Atlanta, lo participa den Venture Atlanta, un di e conferencia mas grandi na Atlanta pa startups den innovacion y technologia. StartAruba ta organisa diferente reunionnionan cu inversionistanan y mentornan. Tambe lo bishita diferente ‘Innovation Hubs’ y Tech Labs na Atlanta. Tur participante lo ricibi training tambe pa pitch como cu lo bay tin oportunidad pa presenta pa atrae mentors y inversionistanan.

Cu e Startup mission aki, lo habri acceso pa mercado americano, fortalece capacidad di nos startups local, lo contribui na escala nos companianan local. Minister di Asuntonan Economico, Finansas y Sector Primario, Sr. mr. Geoffrey Wever, a splica cu pa Gobierno di Aruba, esaki ta un logro grandi y cu ta demostra Aruba su compromiso di crea un economia diversifica y resiliente.

Sr. Michael Dooijes, lider di StartAruba, ta sumamente contento di e colaboracion ricibi di Gobierno di Aruba y sigur for di sector priva, y tur partner strategico. Sr. Dooijes tin mas di 15 aña di experencia trahando cu startups na Silicon Valley y ta mira e potencial di Aruba su emprededornan.

Sra. Mary-Ann Falconi-Rasmijn, General Manager di Impact Hub Aruba, ta encarga cu preparacion di participantenan unda lo brinda guia y mentorship na cada startup den su preparacion y durante e mision den Atlanta, sigurando cu nan ta cla pa presenta nan producto y ideanan na nivel internacional.

E mision ta wordo sosteni pa StartAruba, Gobierno di Aruba, Consulado General di Hulanda den Atlanta, Impact Hub Aruba, Setar N.V., Aruba Bank N.V., Frapa Real Estate, Departamento di Asuntonan Economico, Camara di Comercio di Aruba, VNO, RVO y representantenan diplomaticonan di Aruba na Merca. Costonan di participacion pa cada Startup lo ta $500. Gobierno di Aruba conhuntamente cu sponsornan lo cubri gastonan di biahe y estadia pa e 10 startups.

Companianan Startup por pre-registra pa asina keda altanto riba tur informacion. Tur participante mester ta registra oficialmente na Camara di Comercio y Industria di Aruba. Registro oficial ta habri 10 di september, te cu 24 september, 2025. Un comision lo evalua cada participante, y lo haci un seleccion basa riba producto y modelo di negoshi cu potencial pa escala, competitivo y innovativo. For di seleccion lo tin presentacion online cu comision di evaluacion. Emprendedornan cu ta interesa por registra via www.startaruba.com. E mission lo tuma luga 13 di October te cu 17 di October, 2025.