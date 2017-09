Standard & Poors a marca cu un seramento record

NEW YORK CITY, New York – E indice S&P 500 a marca un record den seramento pa di dos dia consecutivo diamars, lidera pa e sector financiero, aunke e avansenan a wordo limita pa e descenso di e accionnan di Apple Inc, despues di e presentacion di su ultimo modelonan di iPhone.

E indice Nasdaq cu tambe a marca un seramento record, apesar e debilidad di Apple. E inversionistanan tabata mas comodo cu activonan mas riesgoso ora di cede nan preocupacionnan pa e tension entre Merca y Noord Korea y pasobra e impacto di horcan Irma parce ta menor cu loke a spera.

E sector financiero tabata e mayor impulsor di S&P 500 pa un aumento di e accionnan di banco pa loke ta e subida di e rendimentonan di e bononan di Tesoro Mericano. Den otro punta, e sectornan di servicio publico y real estate a perde tereno.

“E ta un miho escenario pa e activonan di riesgo. Manera e dos temanan aki, Noord Korea y Horcan, cu a laga inversionistanan stop di preocupa, cu nan tin luz berde pa focalisa den fundamentonan economico mas fuerte,” David Joy, estatega di mercado di Ameriprise Financial na Boston, a bisa.

E promedio industrial Dow Jones a subi 61,49 punto, of un 0,28 porciento, na 22.119,86 punto y e indice S&P 500 a gana 8,37 punto of un 0,34 porciento, na 2.469,48 unidad. Nasdaq Composite a subi 22,02 punto of un 0,34 porciento y a caba na 6.545,28 unidad.

E accionnan di Apple a cera un sesion volatil cu un caida di 0,4 porciento na 160,82 dollar, tras toca un maximo na 163,96 dollar, despues cu e compania a presenta e modelonan nobo di iPhone y a anuncia cu nan lo sali na benta dia 3 di November, mas laat di loke hopi inversionista a spera.

Apple tabata e di dos drop mas grandi di S&P despues di McDonald’s, di cual accionnan a baha mas di un 3 porciento, debi na e preocupacionnan riba e resultadonan di e di tres trimester di e cadena di restaurant.

