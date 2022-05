“Stakeholder sessions” di Reforma Fiscal ta continua cu participacion amplio di gremio y comunidad

Desaroyo di un concepto inclusivo y obhetivo

Na e momentonan aki e ley di Reforma Fiscal ta den e fase conceptual y lo wordo finalisa na momento cu un conclusion concreto wordo determina pa Gobierno di Aruba. Durante e di dos tanda di participacion cu gremionan a presenta diferente propuestanan di Reforma Fiscal pa identifica preferencia y opinion. Na su turno lo reuni tambe cu gremionan laboral y social na unda lo ricibi nan contribucion di ideanan y preocupacionnan. Cu participacion di gremionan laboral y social lo continua cu participacion masal di comunidad y evalua e Reforma Fiscal for di e angulo socio-economico, sigurando inclusion y transparencia den tur nivel di nos sociedad. Departamento di Impuesto ta satisfecho cu e desaroyo inclusivo di e Reforma Fiscal cu ainda ta den su fase conceptual. No obstante e “timeline” ambicioso, e prome tanda di participacion a experencia un retraso minimo di algun siman. E ekipo di Reforma Fiscal kier a gradici tur 141 personanan representando gremio comercial/economico cu a participa den un of mas di e 11 Stakeholders Sessions, como tambe departamentonan di Gobierno, COHO y IMF cu a contribui cu nan experticio durante evaluacion di e prome tanda di reunionnan di participacion. Por conclui cu e Reforma Fiscal ta yegando na e ultimo parti di participacion y inclusion pa asina, cu participacion amplio di gremio y comunidad, por yega na un concepto di Reforma Fiscal den bienestar general di pais Aruba den forma transparente y husto.