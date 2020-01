Staff di Citgo afilia na FTA ta escala accion

Despues cu dia 31 di December ultimo miembronan di staff di Citgo Aruba Refining a cuminsa un accion morocoy como protesta contra e forma riba cual e empresa ta atendiendo cu nan den e transferencia di operacion di e refineria y terminal, awe mainta e accion a escala pa un paro.

Motibo di esaki ta cu e claridad cu a wordo exigi na momento di a drenta e accion di morocoy ainda no a wordo duna di parti di Citgo y ademas a compronde cu e intencion ta pa bai over na firma e acuerdo final di transicion.

E demanda di parti di FTA ta pa Citgo abstene di firma cualkier tipo di acuerdo pa cu e transicion te na momento cu tin claridad riba (1) e operador(nan) cu lo tuma over despues di e transicion, (2) e cantidad di empleado cu lo pasa (a base di ley) pa e operador nobo y (3) e compensacion pa esnan cu no lo por continua cu nan labornan una vez cu e traspaso tuma lugar.

Pa 10or di mainta e accion di protesta a move for di porta di Citgo pa oficina di Mediador di Gobierno, kende despues di a ricibi e carta anunciando escalacion a yama tur partido envolvi pa un reunion cu caracter di urgencia.

