STA ta spera cu ASTEC cuminsa corda ariba e trahadonan

Sindicato STA ta spera si cu ASTEC cuminsa corda riba e trahadonan mirando cu trabou duro cu ta ser haci pa trahadonan por haya nan CAO firma. Sr. Diego de Cuba di sindicato STA ta elabora mas ariba e tema aki.

E situacion pa cu e CAO ta canando, nan tabata tin un reunion cu ASTEC y den e reunion aki a keda palabra cu nan lo bin cu un propocision despues cu nan caba di papia cu gerenica, ariba e parti di unda nan a pega ariba dje. Pero te cu awe, te ainda nan no a haya ainda for di ASTEC ni tampoco for di nan abogado. Pa loke ta e CAO ta status quo.

E miembronan no tin pura, y pa STA loke e miembronan dicidi, nan ta haci. Pero nan ta keda wak’e positivo, pero awo ta keda na gerencia pa tuma un decision. Loke e gerencia a ripara si, cu loke sindicato a trece padilanti, cu nan tabata tin razon. E balor di e trahadonan, esaki tin di wordo aprecia, paso cu ta ripara atrobe, cu sin trahado nada ta wordo haci.

STA no a bay den accion morocoy, e trahadonan di ASTEC ta trahando normalmente. Loke ta un hecho ta cu ASTEC falta trahado den field. Un otro hecho ta cu nos ta den periodo halto, pa cual mester di trahado extra. Sin esaki ta bay overbelast e trahadonan, y esaki tin como consecuencia cu e trahadonan ta bay AO y esaki no ta loke ta cumbini ASTEC, segun Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA.