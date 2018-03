STA ta para pa e 54 trahadonan di Avion Security cu no tin beneficio laboral

Sr. Diego di Cuba, lider di di Sindicato di Trahado di Aruba (STA) a vocifera cu e ta para pa tras di tur trahado cu no tin e beneficionan contempla den ley. E ta amplia.

Dia 31 maart 2017, STA a gana un referendum na Aviation Security NV. Tabata tin varios reunion bay y bin, pero sin e resultado cu nan a spera. Aworaki lo mester trece esaki na oido di gerencia di Triple A NV, como tambe e minister di Airport y e minister di Labor. Motibo di esaki ta cu tin 54 persona cu ta trahando den e compania di Aviation Security, pero constantemente ta menasa y intimidiacion cu bullying nan ta sufri dia aden y dia afo.

E 54 personanan aki tin un contrato laboral individual cu e compania. Practicamente e hendenan aki ta zweef den e compania, pasobra cu ora cu e trahado ta den un sitaucion asina, y tin un ley cu ta proteha e doño di trabao den esaki y e por haci e fechorianan aki. Y e ley aki tin di wordo modifica y lo zorg pa esaki tambe. E trahadonan aki ta inscribi na SVB. Pero e doño di trabao ta haci y deshaci cu nan, ponenan traha oranan diferente cada dia. Y si nan rabia, e doño di trabao ta laga e trahadonan sin trabao pa un tempo largo. Esaki no ta sano y ta lamentabel y vooraal riba tereno di Aeropuerto. Esaki kiermen cu Triple A NV ta permiti pa esaki tuma luga, caminda hasta un carta STA a yega di manda pa nan. A trece e problema aki na oido na mediador di gobierno tambe. E cos aki ta lamentabel pasobra tin mas compania riba tereno di airport ta echa baina y minister y gerencia di Triple A NV mester bay controla esaki. .

Presidente di STA a splica den sentido aki cu na cierto momento trahadonan lo por dicidi di pone e trabou keto y para e operacionnan. Esaki no lo mester sucede, cual ta e temor cu STA tin, siendo cu turismo ta nos di unico pilar economico y e situacion di turismo ta sagrado, ya cu practicamente e ta pan di cada dia di un 90% di e poblacion di Aruba, pero tin hende cu no ta coopera unda por ehempel lo tin un Sr. Kock den e organisacion Avion Security cu ta maltrata e trahadonan den forma verbal y psicologico.

E situacion aki no lo por wordo permiti na pais Aruba y lo tin un otro punto unda e ley di pension obligatorio cu e compania aki no ta cumpli cun’e tampoco. E compania aki ta violando e ley di LAP, cual ta e ley di pensioen obligatorio. Minister ta y tur esaki lo ta yega a traves di un carta na tur e Minister e instancianan concerni unda cu un cambionan positivo lo mester tuma luga y mas ainda na Aeropuerto cu ta un institucion hopi vulnerable pa nos bienestar. Ora di pone hende na trabao, e background check haci door di VDA, ta uno profundo. Tin varios compania cu tin e problema aki na airport y esaki STA a yega di trata caba cu Triple A NV. Mediador di gobierno a keda di tuma contacto cu gerencia di Aviation Security NV y tambe cu Triple A NV, hunto cu sindicato pa sinta na mesa y yega na un solucion, prome cu problema aki rementa for di otro.

