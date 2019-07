STA ta logra un adelanto di 9.1% pa empleadonan di Tierra del Sol den CAO nobo

Recientemente sindicato STA lo mester a firma un CAO nobo pa empleadonan di Tiera Del Sol. Sr. Diego de Cuba ta elabora ariba esaki.

E firmamento aki no a tuma luga, ya cu STA ta boga pa tur contracto colectivo cu STA bay firma mester ta na papiamento of Hulandes. Ta boga pa idiomanan cu a wordo reconoci y cu ta idioma legal na nos pais. Si doño di compania kier laga traduci esaki na cualke otro idioma, esey ta keda prerogativo di e doño di compania.

Den e CAO aki tin un grupo considerabel dilanti, nan lo conoce 26 dia extra di sosiego cual ta un representa den placa un aumento di 9.1%. Apart di esaki, tin tambe e aumento general den placa cual ta bay ta 8% reparti den 3 aña, cual, ta 3% e prome aña sigui pa 2.5 y 2.5 den e di tres aña. Esaki ta bay cu forsa retroactivo te cu 1 januari 2019. Apart di esaki, nan tin nan bonus di fin di aña, nan tin dianan liber special cu pago pa cierto ocasionnan tambe. Toch un CAO basta bon balansa. Y den e temponan dificil aki pa yega na un CAO asina aki, e gerente a compronde. Tierra del Sol no a pasa den su miho momentonan, pero awo ta bayendo den bon direccion cu por a yega na practicamente na e e CAO nobo pa e compania aki.

Gerencia di Tierra del Sol tabata hopi habri cu e situacion financiero di e compania. No tabata facil pa yega na un adelanto vooral na e parti financiero di e parti aki. Ta bira mas dificil pa negocia un contracto colectivo cu ta prospero cu ta wak e situacion y ta haci uzo di esaki pa scapa placa.

Si tabata tin resistencia na mesa, pero un di e puntonan primordial cu STA ta boga pe ta pa tur hende traha 40 ora pa siman, cual lo wordo treci den e Dialogo Tripartite Social Laboral, cual lo tuma luga proximamente.

Comments

comments