STA ta lamenta cu gerencia di Elmar no ta reconoce nan

Presidente di STA, Diego de Cuba, e reunion cu gerencia no a presenta ta esun di dia 15 di September, pa 12’or na oficina di Mediador. Diamars, 26 di September, nan a presenta na oficina di mediador y a reuni hunto cu mediador di Gobierno, Anselmo Pontilius. Pero e reunion no a bay den bon ambiente. E reunion practicamente no ta continua manera desea. Mirando e hecho cu gerencia di Elmar ta keda para terco. Nan no ta reconoce e sindicato STA, ni su delegadonan, apesar cu nan a gana e referendum dia 1 di September ultimo, caminda cu di 117 hende cu por a vota, 97 a vota pa sindicato STA. Pero ta lamenta esaki profundamente y ta bisa cu falta hopi seriedad di parti di gerencia di Elmar pa por yega na otro. Apesar cu nan sa masha bon cu mas di 115 empleado a tuma nan retiro directamente for di UEA, asina aki mes, gerencia di Elmar ta wanta placa na balor di 35 florin pa cabes, pa e sindicato UEA cu a keda den un minoria awor aki, cual ta 6 of 7 hende.

Aparte di esaki a bin for di e trahadornan y conforme CAO, cu gerencia ta regalanan 25 mil florin extra. Por conclui nan ta haya un 60 pa 70 mil florin regalo for di gerencia di Elmar, sin tin representacion legal pa e trahadonan di Elmar. Ta nenga di reconoce e propio empleadonan di Elmar cu a wordo escogi pa e propio coleganan, pa delegadonan di sindicato STA den negociacionnan pa e CAO of pa cualkier problema cu lo por surgi.

Diamars cos a hera di bay for di man un rato na mesa. Mediador a schors e reunion. E kier invita STA pa bay atende un sesion diahuebs awo pa Elmar bin duna un presentacion. STA no ta interesa den e presentacion eynan. Nan ta interesa den reconoce nan delegadonan y bay sinta papia na mesa. Por bin cu un presentacion, por presenta un hardin di rosa di mas bunita di mundo, pero e realidad cruel ta, cu e trahadonan ta bay sufri di un reorganisacion cu ta bay tin y sa cu den e reorganisacion, cabesnan ta bay bula.

Diamars atardi ainda ta deliberando cu e shopstewardnan pa wak si ta bay den accion atardi mes si of no, of sino diaranson mainta den un accion di protesta pa mustra mal contento di e situacion aki y e terkedad di parti di compania Elmar.

Tin cu remarca cu STA a tuma nota di un carta cu sr. Robert Henriquez di Elmar a saca den prensa, cual no ta cuadra cu berdad, caminda cu e ta bisa cu STA no a acudi na un reunion pa 3’or di atardi, cual no ta berdad. Nan mester a presenta 12’or di merdia na un reunion cu tabata tin na oficina di mediador di Gobierno, e mesun dia 15 eynan, pero nan no a presenta. Ta culpa STA di no a presenta, pero nan no a presenta merdia na e reunion cu segun nan cu nan tabata tin luga reserva caba, cual ta un mentira flagrante.

Pesey nan tin un oficina di mediador di Gobierno, kende ta esun encarga pa organisa un referendum den compania si esey tin mester. Awor aki ta wordo bisa cu tin un relacion cu UEA. De Cuba no ta interesa cu tin un relacion cu UEA si of no. Tin cu reconoce STA, tin di reconoce cu UEA no tin nada mas di bisa. Tin di reconoce cu ta STA ta e sindicato awo pa e trahadonan di Elmar y no UEA. E kiermen cu tin un CAO firma cu UEA. De Cuba a bisa Henriquez cu tempo cu STA a cera e prome CAO cu AAA na 1996 mas of menos, despues di 2 aña SEPPA a bay na un referendum ganando STA, y SEPPA a representa e trahadonan uzando e CAO di STA. Despues di 2004 cu a bay referendum, a gana SEPPA bek y te dia di awe ta sinta eynan cu CAO cu nan a traha. Henriquez no a bin compronde cu segun e, ta abogado, segun ley, mester cumpli cu locual cu tin den e CAO. Kiermen cu tin cu keda regala UEA tur aña 60 mil florin. Y esey no por. CAO ta papia di e vastvereniging cu ta representa e trahadonan. Esaki, aunke cu UEA a firma e CAO, pero e vastvereneging cu ta representa e trahadonan ta STA y nan a gana e referendum hustamente. No ta compronde e terkedad di sr. Henriquez of ta kico tin di sconde tin akinan of compincheria tin aki. Si ta di bay corte, ta bay corte. A cuminsa fada di e terkedad y ignorancia di parti di gerencia di Elmar.