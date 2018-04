STA ta exigi retiro di director di NV Elmar

Un di e temanan principal cu STA a trece dilanti durante un reunion cu Prome Minister, Sra. Evelyn Wever- Croes. Dicho reunion a wordo solicita pa motibo cu STA a hayanan aden pa director di NV ELmar. Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA ta amplia.

E malcontento pa cu e mal maneho di e director di NV Elmar, no a wordo vocifera solamente di parti di e sindicato, pero tambe door di e trahadonan y tambe pa evita cu e situacion por desemboca den accionnan hopi doloroso, aunke esaki finalmente ta depende di e decision cu gobierno tuma.

Locual cu nan a papia specificamente ta riba maneho actual di director Elmar, unda cu mayoria di e delegadonan a trece puntonan valido, y un di e problema mas grandi lo ta e ignorancia cu e terkedad cu e persona aki ta mustra pa cu e delegadonan, siendo cu e mesun delegadonan aki a wordo eligi pa e mesun trahadonan.

Esmas, a splica Prome Minister cu STA mester a bay Corte pa e delegadonan a wordo castiga inhustamente caminda cu a yega na un areglo den corte, pero Elmar su director a bisa cu e no ta cumpli cu e sentencia di Corte tampoco.

Awor aki lo ta den evaluacion e posibilidad pa STA traha un otro carta pa Corte of keda pone presion pa finalmente Prome Minister tuma un decision siendo cu e situacion a bay for di man caba.

Sr. de Cuba a nenga rotundamente cu e problemanan di STA por a bira personal, y el a splica cu locual Sr. Henriquez mester compronde cu su mesun empleadonan no kier e mas eynan. Nan ta wak tur e fechorianan cu ta sucede tambe, y e mal gastamento di e placa. Esaki no por continua y no por keda tira placa afo innecesariamente. Esaki ta loke varios di e trahadonan a

Mas indignante ainda ta e situacion di e pensionnan cu ta mucho sano, unda cu e meneer aki ta sigui insisti cu ta hinca hende di Union Electristanan Arubano (UEA) den e board di pension y tambe e ta hinca hende di directie tambe cual segun e statuut di e Fondo di Pension tampoco e no ta permisibel.

Tambe lo tin e caso di Sr. Rigaud a wordo tegengewerkt asina hopi cu e la entrega su retiro for di e fondo di pension, y esaki no ta sano pa compania Elmar NV y lo papia ademas di e social protocol, caminda cu mester bay mesa di nobo pasobra 90% di e trahado no ta di acuerdo con cos a bay.

Cierto cosnan a wordo hinca den contracto colectivo tras di lomba di e trahadonan y nan lo kier mira cambio riba e cosnan aki y pesey Sindicato tey tambe unda cu ta traha pa e clase trahado, e homber chikito, asina Sr. de Cuba di STA a expresa.

Minister a mustra su preocupacion riba e puntonan aki y presente tabata t’ey tambe Sr. Edison Briesen y Hendrik Tevreden y nan a tuma nota tambe riba esaki.

Finalmente STA lo kier pa e situacion aki wordo sanea vooraal den un compania manera Elmar, unda lo tin casonan cu no tin mester di sucede tampoco, manera un compincheria di otro mundo cu ta tuma luga na Elmar y na Utilities tambe cu simplemente e no ta bay y no ta sano y un cambio radical mester a bin.

A yega na conocemento di STA tambe cu tin hende cu ta haciendo negoshi cu compania Elmar y alabes nan ta trahado di Elmar, lo cual kier men cu conflicto di interes di marca mayor y STA ta solicita pa stop esaki y pregunta di sindicato, ta si esaki lo ta pasando tambe den otro companianan NV.

Mester elimina Uitzendbureanan no ta sano pa pais Aruba, siendo cu si tin departamento di Recurso Humano por tuma e personal cu tin mester, sin cu mester habri contract cu Uitzendbureau unda STA ta spera cu no tin negociacion bou di mesa y hasta lo tin hende cu a wordo kita inhustamente tambe y lo mester trece un director cu estudio, pero tambe cu calidad humano cu no lo bin maltrata e trahado, segun Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA.

