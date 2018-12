STA ta denuncia descriminacion den pensioen den AAA NV

Sr. Diego De Cuba presidente di sindicato STA a duna di conoce cu tin un situación aki na AAA NV di descriminacion total, caminda tin un grupo cu ta resorta bao di APFA pa cual aeropuerto ta pagando un porcentage mas halto di pensioen pa nan. Lamentablemente STA a bin descubri esaki siman pasa ora cu a reuni cu gerencia di AAA NV conhuntamente cu mediador, pasobra STA ta di opinion cu mester para e cos akinan ja cu mayoria di empleado di AAA NV kier bai resorta bao di APFA. Y mirando e situacion cu tempo ta cabando, 31 di December ta ey mes, STA ta bisa cu mester para e cos aki “ cueste loke cueste” pasobra despues lo bo hayabo cu e trahandonan ta bin culpa sindicato cu esaki no a sosode y STA na e momentonan aki ta haciendo lo imposibel.

De Cuba a sigui bisa cu gerencia di AAA NV ta di mala fe completamente pasobra STA a bisa nan pa laga mediador organiza un votacion y locual ta bezig cune ainda pa determina si e grupo mas grandi di e trahadonan kier keda cu Guardian of kier bai resorta bao di APFA. Loke a sosode ta cu gerencia di AAA NV a pidi APFA pa manda nan un oferta pero loke nan a pidi, APFA no tin. Anto kico ta pasa den e caso di Guardian y esaki ta algo cu hopi hende no ta compronde manera por ehempel 25 aña nos tin mesun salario, nos tur dos tin derecho riba loke a spaar di pensioen, mas of menos 300 mil Florin, abo como bo ta un aña mas bieuw, bo a baha cu pensioen prome cumi. E trahado a bai shop around cu Guardian y ta baha cu un pensieon di 2000 Florin pa luna. E otro trahado cu mesun tanto aña di servicio ta baha cu pensioen, pero ora di bai shop around pa cumpra un pensioen riba mercado, e miho cu por haya ta 1500 Florin. Na aña 2020 e prome trahado ta cobrando un pensioen di 2 mil Florin cu e mesun tanto añanan di servicio y mesun cantidad di placa, y e segundo trahando ta cobrando 1500 Florin na pensioen. Anto akinan STA ta di opinion cu e no ta fair at all. STA ta bisa cu nan no kier esaki pa su miembronan pasobra nan kier un pensioen fiho loke APFA si ta dunando algun di e trahadonan. Pero kico ta sosode den e situacion di AAA NV, STA a compronde cu gerencia a manipula e board actual di AAA NV y lamentablemente mester bisa cu hasta tin par di hende di e board aki y minister mester pone bon atencion riba e situacion aki, cu a cai den e trampa di gerencia di AAA NV.

“Paso no por t’asina cu bo ta manipula y gaña e board pa bo haya bo gana. Pasobra eydennan, marca mi palabra, marca Diego su palabra, eydennan di compinchinan”, asina Diego De Cuba di STA a duna di conoce.

Comments

comments