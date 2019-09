STA ta bisa cu Fondo di Pensioen mester haci presentacion pa trahadonan di Elmar ta bon na altura di kico ta kico

Sr. Diego De Cuba di STAta mustra cu e reunion cu NV Elmar ta un reunion cu mester a bini hopi tempo caba cu gerencia y cu persona cu ta representa nan den e fondo di pensieon pa informa nan debidamente pa nada no bin dalnan di sorpresa. Tabtin cierto desaroyonan tamne cu e sindicato anterior a solicita reunion cu gerencia di Elmar NV cual reunion segun Sr. De Cuba a compronde despues di basta “yoramento” a wordo coincidi na nan via Minister cu Mediador di Gobierno. Pero e reunion cu e otro sindicato tabata kier tabata specificamente pa nan haya e placa cu nan ta kere cu nan tin derecho riba dje conforme e contrato colectivo. Y akinan STA a splica nan tambe cu esey ta loke nan a bai pidi gerencia tambe pues akinan STA ta abstene su mes completamente for di dje pero ya ta un placa cu den concepto di STA nan no tin derecho riba dje pasobra nan no tin miembrecia. Y esaki Sr. De Cuba ta kere cu gerencia tambe a para riba dje y a compronde cu e caso ta den corte y esaki tabata un di e pidanan fastioso. E segundo topico cu STA a combers ariba tabata e fondo di pensieon di Elmar NV caminda lo bai conoce cambio y STA a bisa cu mirando e hecho cu e trahadonan ta pagando un prima bastante halto y ta premira cu esun cu ta bai bini awo lo bai conoce un aumento y na porta di negociacion di e contrato colectivo nobo claro mester sa ki rumbo ta bai coi. Dus con ta bai paga e prima aki si laga e doño di trabao, e werkgever, cubrie completo of ta bai split esaki y si bai bai split esaki con ta bai haci esaki tambe. Logicamente mirando e hecho cu e prima cu nan ta pagando den e fondo ta hopi halto caba, STA no ta kere cu ta prudente pa e trahadonan bai carga e prima akinan adicional. E hecho y e berdad cruel ta, segun STA, cu tin un bon fondo di pensieon pero mirando e hecho cu ta yega na e periodo cu ta bai haya un cantidad di hende cu ta yegando na edad di pensieon caba y nan ta bai cuminza trek na e pensioen. Anto ora cu haya cu cantidad considerabel di hende cuminsa trek na e pensioen, automaticamente dor cu ta un “bedrijfs pensioen” e ora ey e cantidad di participantenan ta mengua y logicamente e placa cu ta drenta ta bira menos y aparte di esaki, lo bai tin mas placa cu ta sali. Segun De Cuba e curazon di e materia aki ta cu mester bai dicidi conhuntamente cu e trahadonan sigur sigur ki direccion lo bai. Cu lo bai mantene esaki, cu ta bai resorta bao di un fondo di pensieon cu por brinda e empleadonan mesun cos of mas miho di locual e fondo di pensieon actual ta brindando nan. Pero esey ta un reunion cu logicamente ta e fondo di pensioen mester bin duna un presentacion y un splicacion completamente detaya kico ta e posicion di nan y tambe ki direccion nan lo conseha cu t’esun miho pa bai y tambe pakico. Y tambe por ehempel si ta bai direccion A mester sa kico A tin pa ofrece y kico e ta bai costa tambe., Mescos e ora e ta conta pa B y C. Sr. De Cuba di STA a sigui bisa cu e ta kere si e cu e opcionnan ta hopi limita si riba Aruba pasobra si coy e companianan cu ta regla pensioen akinan, no ta resta mucho opcion. Dus, segun STA, esaki ta un di e puntonan cu a discuti na mesa y tambe a splica nan cu despues di e reuni ultimo cu gerencia di NV Elmar, caminda cu STA a participa na gerencia su deseo pa cuminza negocia e contrato colectivo nobo trempan, mirando e hecho cu e ta caduca na April 2020, pues kier cuminsa negocia trempan riba esaki. Sindicato STA ta na altura cu NV Elmar lo ta bezig cu un reorganizacion pero esaki tin di bai conhuntamente cu sindicato tambe, e delegadonan y trahadonan participando den esaki. Pasobra STA no kier pa ripiti loke a sosode algun aña atras y kier evita esaki a toda costo y pa tur hende por ta sereno y tur hende por ta bon informa di loke ta pasando y loke a spera nan tambe den futuro di e compania. Sr. De Cuba di STA a bisa tambe cu NV Elmar ta un compania prospero y mester bisa cu empleadonan ta positivo y ta kre cu si den pasado tabatin erornan, mester siña di esakinan y pa esakinan no bolbe wordo cometi.

