STA: No ta husto cu ta regla situacion pa trahadonan di WEB y no pa esnan di ELMAR

Sindicato STA no ta haya e situacion husto. Aruba ta draai casi 100%, trahadonan di WEB ta haya nan pago bek pero pa esnan di ELMAR, cu nan ta representa no ta haya nada. Segun Diego de Cuba, loke nan a pidi a wordo rechasa.

Awe mainta STA a reuni cu su miembronan na pia di trabou, relaciona cu e reunion di un dia anterior cu gerencia riba continuacion di e contracto colectivo. NV ELMAR a manda un carta pa Utilities, riba peticion di STA relaciona cu retencion di 12.6%di salario (2021). De Cuba a enfatisa cu nan no tin ningun acuerdo cu gerencia riba e tema di 12.6% cu simplemente a wordo imponi riba nan.

Mirando e situacion, sindicato STA a pidi claridad of compensacion pa loke a wordo kita di e empleadonan, sea den forma di placa of ora pa loke nan a entrega.

Den 2020 e empleadonan tabata solidario y basa riba un protocol firma, a entrega en total un suma di 1.6 miyon florin. Awo den 2021 e lo genera 2.4 miyon florin.

Pakico nan ta cuestiona e kitamento di e 12.6% ta pasobra e empleadonan di ELMAR nunca a haya subsidio di salario.

Loke nan a cuestiona ta cu na WEB, unda tambe e empleadonan a entrega, awo nan ta haya extra dos dia di vakantie pa luna. STA di su banda a pidi pa haci algo similar pa e empleadonan di ELMAR cu tambe a entrega y paga e bonus di fin di aña. Pero parce Gobierno a informa Utilities cu esaki no ta posibel. “E cos aki no ta husto, mirando cu WEB y ELMAR ta companianan di Utilidad. Aya banda si por pero aki banda no.”

STA tin problema cu Utilities, pasobra cada bes mannan ta mara. Statutonan ta bisa cu e director mes por tuma decisionnan te cu mey miyon florin. Pero locual STA a pidi, e dianan ta yega na 695 mil florin y e placa di bonus tambe ta yega 695 mil florin. Pues casi 1.4 miyon florin.

Durante e reunion diaranson cu gerencia el a puntra ki balor tin pa sinta na mesa negocia un contracto colectivo cu riba un periodo di tres aña lo costa rond 6 miyon florin, si pa e 1.4 miyon florin no tin placa. “Esaki nos no por acepta y p’esey a pidi permiso pa reuni cu nos miembronan awe mainta y splica nan e situacion reinante.”

Tambe a manda un carta pidiendo intermediacion di Mediador di Gobierno pa trece tur e partidonan na mesa. No solamente pasobra nan no kier bay den un accion, pero tambe debi cu no ta husto cu e hendenan di e compania ta trahando 100%, siendo ta kita 12.6% di nan salario. No ta mira logica, pasobra kier pa nan entrega pero trahando 100%.

Cada bes tin obstaculonan pa cu Utilities, siendo cu ELMAR no a perde placa den 2020 y tampoco lo ta e caso den 2021.

STA ta haya tambe cu despues di ricibi e di tres tranche di ayudo for di Hulanda, mester stop di pidi placa, pasobra e unico cos cu e ta haci ta sigui hinca e pais den mas debe. “Shonnan caba cu e cos aki. Nos pais ta recuperando grandemente y nos turismo tambe. Mayoria di e poblacion ta vacuna y Aruba no por bay den un lockdown mas. Mester siña biba cu e malesa.”

Comments

comments