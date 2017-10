STA no ta doblega pa gerencia di NV Elmar

Aworaki e trahadonan ta hopi rabia, ya cu nan no kier mira Sr. Henriquez mas como director. Tin mas di 100 firma recolecta pa retira e persona aki como director.

Esun cu ta atendiendo e asunto aki, sa masha bon kico ta pasando. Si ta cobra pa ora, mas tanto ora mi rek e asunto, mas placa ta wordo cobra. Elmar ta un compania di pueblo, 100% di gobierno di Aruba. Elmar no ta di Sr. Henriquez, e ta gewoon un trahado, mescos cu tur e otro trahadonan. Y si e directiva, e gobierno nobo sinta, e bisa cu Henriquez mester bay, e mester bay. E ta cobando su mesun graf. Y no ta di awo

E trahadonan ta vociferando na STA cu nan tin ocho aña caba ta sufriendo cu e situacion aki y nan a bisa cu awo ta basta. STA nunca a yega di maak mee algo asina nunca na mesa, e arogancia di parti di un director.

Mester compronde cu e reglanan a cambia, tin un otro sindicato aden. UEA no t’ey mas, awo mester deal cu STA. Pero kier keda deal cu UEA, ya cu UEA ta duna e director su kier. Y STA no ta haci esaki. E trahadonan merece miho. No ta asina cu ta bay reorganisa e compania, y aunke director ta bisa cu niun hende no ta bay perde trabao, semper den un reorganisacion e trahadonan ta esunnan cu ta sali perhudica.

STA a pasa aden cu Triple A na 2004. Y nan a pasa 80 hende pa bay cas, y ta hopi dolor esaki a causa. Pero ya, reorganisacion a bin aden y ya, nan mester a bay. STA no kier pa e capitulo aki ripiti y e trahadonan ta para tras di STA. Sr. de Cuba, sin cu nan por a yega na un acuerdo, un protocol, pa sinta papia manera hende drechi y firma un protocol, dus reconoce e delegadonan di STA. Aunke esey no mester, paso cu nan a gana e referendum na September. STA a informa e gerencia di Elmar ken ta nan delegadonan.

UEA no tin nada mas di haci den Elmar, nan a firma e CAO y te eynan. STA ta representa e mayoria trahadonan den Elmar. Di 117 trahado, 107 ta afilia na STA. Y nan ta birando mas. Y mester bisa cu e gerencia di Elmar tin terkedad. Cu e otro sindicato nan por hunga rol, nan por firma, paso den e social protocol aki nan nomber ta aparece. Eynan caba, e sindicato ey a baha carson dia bieu caba. Y esaki ta loke STA no ta bay haci. Esey ta e problema cu Sr. Henriquez tin. Bo kier hung’e, “my way, or no way”, cu STA e flie ey no ta subi. Na varios ocasion y cu varios compania, a bisa nan cu no hunga wega cu STA. Nan ta negocia, pero ta sali na defensa di e trahado chikito.

Sr. Henriquez den prensa ta admiti cu STA a gana e referendum, pero e no ta reconoce e delegadonan. E delegadonan no por bay reunion cu Sr. de Cuba. E delegadonan ta esunnan cu ta representa e trahadonan. E sindicato ta defende e trahadonan, pero e delegadonan ta e soldanan.

STA a bay Corte, ora cu Henriquez a schors e delegadonan cu tabata den reunion presenta hunto cu mediador. E arogancia di Sr. Henriquez ta pone cu e reunion a hera bay for di sla. Sin cu nan a cuminsa papia drechi na mesa, ya STA mester hiba NV Elmar, Corte. Loke el a haci cu e tres delegadonan aki ta algo for di sla. E prome caso ta bay ta pa NV Elmar reconoce STA como sindicato den NV Elmar, y e di dos caso pa reconoce e delegadonan di STA, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.