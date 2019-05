STA lo sostene chauffeur di Arubus huridicamente

E situacion di e chauffeur cu tabata emplea na Arubus NV, ta uno hopi lamentabel. Esaki ta un persona cu directiva di STA a papia masha hopi cun’e. Hopi biaha a papia cun’e pero e no kier acepta su erornan. E ta keda comete eror tras di eror.

Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA, a bisa cu mas bien cu e chauffeur lo haya conseho huridico di parti di abogado di STA. Locual cu e cabayero aki a haci ta completamente robes. Por a compronde for di otro chauffeur, e persona cu e chauffeur a menasa, a bin keha cerca e otro chauffeurnan. Y tambe a scirbi cierto cosnan ariba Facebook. Tin masha hopi deportista na Aruba, y loke a lamenta ta locual cu a wordo saca ariba website di noticia, cu ta eroneo. E persona en cuestion aki su meta ta pa caba cu sindicato STA y su lider. Lomba di STA ta hancho, nan ta habri pa debati y discuti.

E caso di e cabayero di Arubus a drenta mas cu 40 keho directamente na gerencia di Arubus, pa locual cu a wordo gepost ariba Facebook. Na Aruba tin hopi hende ta practica ciclismo, hopi hende ta core y pa haci expresionnan for di sla, esaki no ta permitibel. Ni como ciudadano comun y coriente, mucho menos un chauffeur cu ta traha pa un compania estatal di Arubus.

Di parti di sindicato STA ta lamenta tur e cosnan aki profundamente. E persona sa tambe, ya cu a atend’e cun’e debidamente y a splik’e cu e ta fout. Pero e no kier compronde of rasona cu e fout cu el a comete ta uno grandi cu tin su consecuencia pa cu Arubus. E expresionnan cu e persona aki a haci y si a entrega keho contra di dje, polis lo a bin busk’e bay cun’e. Ningun dia, sindicato STA no a laga e persona aki na caya. Pero a para cla pa defend’e. STA sa cu e persona aki su record no ta mucho di gaba. Esaki a bin acerca cu a pone e emchi basa cu a pone cu Arubus a kit’e for di trabao.

Pero te con leu e compania tin cu keda soporta y te con leu STA mester keda soporta. Sindicato STA kier a ofrece su despensa na henter e pueblo deportista, di ciclismo y coremento, na nomber di e trahadonan di Arubus y miembro di STA. E expresionnan aki a resulta den retiro di e chauffeur aki.

