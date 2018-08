STA: Hopi placa malgasta den Elmar cu consentimento di e director

Presidente di Sindicato STA, sr. Diego de Cuba, ta elabora riba e reunion cu a tuma luga entre Sindicato STA y e trahadonan di Elmar.

Sr. De Cuba ta splica cu Sindicato STA a reuni cu trahadonan di Elmar pa informa nan riba e situacion cu ta andando. Sindicato STA a reuni caba cu bureau di Prome Minister y nan a elabora hopi riba e situacion relaciona cu e ex director di Elmar. Nan a pidi Sindicato STA pa compila datonan pa specifica e motibo pakico sr. Henriquez no por keda como director di Elmar mas. Sindicato STA a entrega nan un cantidad di motibo. Tambe den e ultimo reunionnan cu Directiva di Elmar y ekipo investigado, nan a entrega documentonan cu ta indica cosnan cu ta haci hopi daño na e compania. Sr. De Cuba ta sigur cu e Directiva nobo y e ekipo investigado lo compronde e mensahe di e dos sindicatonan, esta Alfast y STA. Sindicato STA tin un deber di informa su miembronan riba e situacion cu ta andando. Nan a vocifera na e director cu ta manehando Elmar actualmente, sr. Maduro, cu ta deseo di Sindicato STA pa re-negocia e contrato colectivo, cual ta un punto hopi importante, pasobra tin hopi cambionan cu nan kier trece a base di locual e trahadonan ta desea. A informa nan miembronan tambe tocante e situacion actual pa loke ta trata e schorsing di sr. Henriquez y e dos coleganan. Adicionalmente, e comunicado di prensa cu a bisa cu e rapport di e ekipo forensico ta cla no ta berdad. E Directiva y sr. Maduro a confirma cu Elmar no a ricibi ningun rapport oficial. E ekipo forensico mester a haci nan investigacion, saca nan conclusion, traha nan rapport y entrega esaki bek na Directiva di Elmar, cual nunca a sosode. Hopi placa a wordo desperdicia den Elmar y den opinion di Sindicato STA esaki tabata un sucedido innecesario cu consentimiento di sr. Henriquez. Nan a trece tur esaki dilanti pa e ekipo investigado, kendenan mester caba cu nan investigacion y traha nan rapport. Mester dicidi con ta bay termina e contrato di sr. Henriquez. E dos sindicatonan a splica Directiva bon cla cu sr. Henriquez no por bolbe asumi e posicion di director, pasobra e disturbio y desunion laboral cu el a crea den e compania aki ta hopi grave. Si un persona kier actua na un forma dictatorial, e mester pensa dos of tres biaha prome e haci esey. E hendenan cu e ta traha cun’e ta forma parti di su ekipo pa maneha e compania. Pues pa bay constantemente contra di nan conseho ta inaceptabel. Sr. De Cuba ta enfatisa cu si sr. Henriquez sali ileso di e investigacion aki, niun hende kier e toch den e compania pa motibo di e disturbio y desunion laboral cu e ta trece na e compania. E no ta normal y e no ta sano pa un compania di vital importancia pa Aruba.

Sr. De Cuba ta spera cu e Directiva y e ekipo investigado caba cu nan tareanan y pronto por sinti un aire fresco ta supla atrobe den NV Elmar.

