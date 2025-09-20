Den un entrevista cu sr Diego de Cuba cu ta presidente di sindicato STA a duna di conoce cu a tene un reunion cu e tres futuro delegadonan di STA, departamento di siguridad, landside, ASU, a purba di haya di otro departamento mas pero no a logra haya ningun hende. E reunion hunto cu e director interino Jim Fazio a bay bon y tin di bisa cu e ta contento cu Jim a bin bek pa yuda y no sa cuanto e ta keda.
Jim Fazio ta un homber operacional asina Diego de Cuba a menciona, ora di comunica cune mayoria di nos ta hende cu a traha di operacion y e ta compronde nos lenguahe, y e puntonan cu a bin cune riba mesa y un di nan principal ta e cambio di warda bou personal, y Airport su HR kier a limite na tres cambio y a bisa cu esaki NO por, como trahado di warda bo mester tin espacio pa bo bida priva bida social, y ora a trece tur e argumento dilanti Jim Fazio a bisa en ta wak problema den esaki, contal cu e warda ta cubri y el a dicidi cu e ta cambia e asunto aki bek y e trahador cu ta traha warda y kier cambio di warda ta ilimita, e ta bay hacie den un periodo di un luna y si e funciona e ta mantene ilimita, asina e mester ta.
Un hende no por tin precion riba dje cu awor un cambio di warda cu despues no y mester ta ilimita pasobra bo no sa e momento cu bo mester di e cambio aki pa cambio di warda, y pa nos di sindicato STA ta un logro unda e ex coleganan dimi a keda contento cu esaki. Nos ta sinti si cu e hefenan di recurso humano no tabata contento cu e decision di sr Jim Fazio, y por a mira sr Benschop a compronde kico Jim Fasio a interpreta, y Fazio ta un homber operacional y conoce un Airport completo, el a cuminsa di abou cana bin ariba y esaki ta un bentaha pa tin un persona asina na cabes di Triple A.
Despues di esaki a bin discusion di e BON nan di cuminda unda ora bo traha dos overtime riba un dia y ta dunabo un bon di cuminda so y Fazio a bisa cu esaki no por y awor ta bin cu un sistema cu ta un plus pe trahadornan y a logra tambe cu esnan cu a keda sin haya bon di cuminda y tabatin e derecho riba esaki ta bay haya esaki awor bek cu terugwerkende kracht, y esaki ta logronan importante y ta den e CAO pone y Airport ta mal imprenta esaki y esaki ta causa frustacion bou e trahadornan.