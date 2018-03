STA contento cu e CAO firma cu Arugas

Sindicato di trahado Aruba (STA) ta den constante lucha pa loke ta trata beneficionan husto pa e trahado na Aruba, anto e biaha aki lo ta celebra e logro di e firma di contract colectivo nobo pa trahadonan di compania Arugas. Sr Diego di Cuba, di sindicato STA ta splica.

Esaki ta e di 3 CAO cu a wordo cera cu Arugas, unda cu berdaderamente na cuminsamento l tabata tin algun discusion y desacuerdo locual ta normal den e tipo di negociacion asina, pero unda cu respet mutuo a prevalece na tur momento. STA a keda hopi contento cu e trato cu nan a haya di gerencia di Arugas y naturalmente cu e resultado final cu e contracto nobo.

E contracto colectivo aki lo keda over 4 aña unda cu e trahado lo tin aumento di salario di 11% acumulativo, plus cu otro incentivonan cu a wordo introduci tambe manera por ehempel e placa di vakantie cu gerencia lo bay tin mas input riba dje y cu ta bin cu bashi premie ta bin acerca riba esaki.

Tambe por mira den e parti di servicio cu e muchanan ta haya seguro visual y dental tambe cu lo cual e contract aki lo ta hopi atractivo di acuerdo cu Presidente di STA Sr. Diego di Cuba. Ta spera cu paz laboral por reina di awo padilanti.

STA a revela cu en berdad tabata tin algun disgusto di e trahadonan riba e topiconan aki, y no ta saludabel pa presiona un compania anto na final di cuenta, den 2 aña e lo bay declara bancarota por ehempel, anto cu esaki no ta bay.

Sindicato ta consciente di e gastonan pa maneha un compania awendia ta grandi, cu su retonan tambe. STA semper lo percura pa keda positivo cu e trahadonan, cu e trahadonan tin un bon CAO, a pesar di cu e situacion no ta facil, pero e trahadonan lo conoce un mehoracion bastante formal den e caso aki, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.

