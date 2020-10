STA a sinta na mesa cu gerencia di Triple A relaciona cu reorganisacion y paketenan na empleado

Presidente di sindicato STA, se Diego de Cuba a duna di conoce cu diaranson atardi nan a reuni cu Minister di Turismo sr Dangui Oduber relaciona cu e tema di AAA relaciona cu e ultimo desaroyonan andando. Den media a tuma nota di algun informacion di e otro sindicato cu ta den AAA y nan ta pretende di a para tur cos pero pa STA tabata kier un aclaracion di Minister y a keda confirma cu e reorganización ta continua. Diego a bisa e ta clarifica e e situacion aki pasobra hopi hende a confundi, locual cu STA a logra desde augustus caminda minister Oduber a manda un peticion pa gerencia di Triple A Nv pa un afkoelings periode te cu 31 di December 2020, board a papia cu gerencia y esaki a keda concedi, y e peticion cu STA a haci Minister a cumpli cune caba y aparentemente a bira un aanwijzing, pero no ta bay haci ningun diferencia pasobra ya Triple A ta cumpliendo cu e peticion caba y Triple A no tin ningun caso den corte pa kita ningun hende for di trabou. Nos di STA ta lamenta tanto politikeria andando rond di e asunto aki y si parlamento y gobierno kier actua manera debe ser nan no mester duna sperana falso, y esaki ta bay pa tur e politiconan cu ta bay ey fo y duna speransa falso, si kier para e situacion mester para e reorganisacion y no keda grita den prensa y manipula y hunga cu e sentimento di e trahadornan y esaki ta conta pa e otro sindicato tambe, pasobra ningun hende no sa con doloroso esaki ta ora nan bay den combersacion y tin cu wordo retira debi na e reorganisacion nobo y no tin espacio pa nan. E realidad cruel pa 2020 cu Triple A ta perdiendo riba 100 miyon na entrada, y si kier keda sin reorganisa pa Maart otro aña ta bay bira un catastrofe pasobra ta bay despacha mas hende for di trabou, nos tur sa cu turismo lo bay crece bek pero lo tuma su tempo. Sindicato STA a sinta reuni cu mas di dos luna mas cu 20 seccion cu gerencia di Triple A nv, y e otro sindicato cada bes tabata cancela y no ta presenta y no sa kico ta pasando y ta haci un bochincha dilanti Airport pero ki ba logra cu e reorganisacion ta sigui su caminda, y eynan ta unda sindicato STA ta diferencia nos no kier duna speransa falso na ningun hende. Locual cu tin awor aki riba mesa ta retiro boluntario y esaki ta si bo kier bo ta firme y bo lo haya un pakete ta keda na bo descripcion y nos tin nos hendenan cu ta informa di loke nan acepta y nan ta bay y tin un grupo ta tumando e pakete debi cu eta miho cu esun prome. Tur hende sa cu e ultimo casonan den Corte, e dunado di trabou a haya razon nos ta den pandemia/crisis y nos economia y tur cos a dal abou, y awor ta wak cu e situacion despues di 7 luna a empeora pero nos ta sobreviviendo riba fase, loonsubsidie. Pa loke ta e situacion na Airport no ta STA ta reorganisando ta Triple A, y nos ta sinta na mesa pa saca e miho pa e empleadonan y nos a logra tambe.

