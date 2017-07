STA: 80 trahado no lo ta miembro mas di UEA

Diego de Cuba, presidente di STA a splica loke ta pasando cu e retiro di e miembronan for di UEA cu awo ta afilia na STA.

E dia cu a reuni cu e trahadonan, 80 hende a yena un formulario di miembrecia cu a bay pa mediador. 46 hende mas a firma nan carta di retiro y tin tur pa sr. Ruiz di UEA. Ta sa e no sa unda nan oficina ta, sino lo a entrega esakinan caba na dje, pasobra ta bay copia tambe pa Elmar y logicamente copia tambe pa UEA. Ta traha fair and square. Locual cu ta pasa ta no ta STA a perde confianza den UEA. Ta e propio miembronan a perde confianza den nan. No ta STA a acerca nan, ta e trahadonan a acerca STA y a bisa cu ta nan deber pa trata di yuda nan den e situacion aki. E hecho ta keda cu tin un protocol cu a wordo firma cu no ta na beneficio di e trahadonan y segun de Cuba, si sr. Ruiz a lesa e cos eynan un tiki mas miho, e lo a compronde kico e trahadonan tabata kiermen. Si e 80 trahadonan cu a afilia ayera, cual 5 mas a afilia, awor aki a bira 85. 20 mas a tuma retiro y awe mainta a haya e formularionan den box, kiermen STA lo bay ta entregando 66 carta di retiro pa mediador y 25nan cu tin, y saca e som cuanto hende a tuma nan retiro. No ta STA a saca nan for di UEA, nan a retira voluntariamente. E no a tene nan mas y laga nan skirbi. STA a bisa cu si sr. Ruiz no sa cu por habri un CAO hinca un adendum aden, e tin cu bay siña su huiswerknan un tiki mas miho, pasobra esaki por pasa ki ora cu ta. E ta un cuestion di negosha y si tin cu bin un adendum den un CAO por pasa anytime. Esey no ta ningun problema cu por habri un CAO y hinca un adendum aden. De Cuba no ta compronde dicon awor aki e ta sapatea. Ora su miembronan tabata pidie un reunion y tin di compronde for di nan cu hopi tempo a relapse sin cu nan a tende nada. Ta e cuestion di protocol aki a lanta hopi stof y den e CAO tambe ta mira cu e sistema nobo cu nan kier bin cun’e den e nomber di e funcionnan, tin hende cu ta trahando cu no ta aparece den e CAO. Esey no sa si nan a ripara kico nan a firma of kico nan a haci, segun Diego de Cuba.

Pa de Cuba, e carta cu a ser manda pa yama e referendum ta algo cu STA a cumpli cun’e caba.

E ta splica cu nan a manda e carta pa mediador pa referendum, pero no sa si a publica esaki den corant caba. Si no a publica esaki, ta un falta di respet. Pero ta spera cu el a haci esey, pa e referendum por cana su caminda. Apart di esey a manda carta tambe pa e director di Elmar, copia pa Mediador di Gobierno pa trata di evita e caminda di referendum, mirando e cantidad, cu ta grandi.

Si bisa di 126 hende, 85 hende a afilia na STA, ta hopi. Pasobra di e 126 nan ey no ta tur hende ta afilia na UEA tampoco. No ta de Cuba, ta bisa cu e problema aki ta serio. Ta e propio trahadonan ta haya cu e problema aki ta serio. Pesey nan a acerca STA tambe. No ta cuestion cu ta nan ta bay cerca nan. Nan a haya nan mes confronta cu e situacion algun tempo atras caba, caminda cu tabata tin un otro cabayero, kende ta cu vacacion, a bin y a papia cun’e. A sinta combersa basta largo cun’e y a splik’e tur e detayenan. Despues cos a manera fria, pero e mes no a worry mas. A sigui haci nan trabaonan.

E reunion cu tabata tin ultimo cu e trahadonan, ta hopi hende a bin e reunion eynan. Por a scucha, nan a vocifera nan malcontento cu UEA.

Esaki no ta prome biaha, segun de Cuba. Tur hende a wak kico a pasa na Astec. Awor aki a entrega e protocol pa bay delinea e reglanan di wega y den e caso di Elmar, e no ta bay ta diferente. Pasobra mirando e decision cu e trahadonan a tuma, esaki ta ningun paso atras. De Cuba ta kere cu locual cu sr. Ruiz a declara cu tin algun hende kier haya posicion di shopsteward of ta kico. Ora cu STA tin un compania cu ta bay representa, ta logico cu nan mester papia y trahadonan mester bay escoge kendenan ta bay bira nan delegadonan, pasobra STA no ta traha su so. Nan cu ta den veld sa kico ta come y bebe. E ora eynan nan ta bay sinta hunto cu nan, de Cuba a splica.