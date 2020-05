St Dominicus College no lo habri 18 Mei 2020

Apreciabel mayornan,

Permiti mi pa den nomber di nos team informa lo siguiente.

E informacion aki ta primeramente pa evita confusion innecesario cerca e mayornan y alumnonan di ST. DOMINICUS COLLEGE.

Laga mi enfatisa cu e participacion aki ta conta pa ST. DOMINICUS COLLEGE, pues no necesariamente pa e otro scolnan.

NOS, DI ST. DOMINICUS COLLEGE lo NO habri dia 18 di mei.

Mi ta clarifica y bisa cu cada scol lo bay habri den e simannan venidero, pero segun e posibilidad di cada scol. Esaki pa motibo cu pa CADA scol e condicionnan pa start bek ta diferente. Y cada scol mester bay traha pa yega lo maximo posibel na e condicionnan cu Departamento di Salubridad (DVG) a stipula.

Actualmente nos ta trahando hunto cu demas scol di SKOA pa yega na cumpli cu e condicionnan stipula. Di e forma aki SIGURA MAS cu ta posibel pa ora e alumnonan bin bek na scol, cu nan ta den un edificio SAFE y HYGIENICO tanto pa nan como pa nos personal di scol.

Mientras tanto lesnan ta sigui online manera nos a bin ta haci for di principio di e situacion di COVID-19.

Ora cu yega e momento cu ST. DOMINICUS COLLEGE ta cla pa habri, nos lo notifica TUR MAYOR y ALUMNO via NOS medionan di custumber, Facebook , Email of Whatsapp.

Esaki nos lo haci cu suficiente tempo di anticipacion.

Di antemano nos ta gradici TUR MAYOR pa nan comprension y cooperacion den e situacion di gran reto aki pa nos tur.

Danki pa e cooperacion cu semper boso a sa di brinda nos scol.

Saludos,

Caroline Cardose

Cabesante SDC

