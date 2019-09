Sra. Melva Croes-Yanez: “Palabra Dementia ta wordo yama awo Transtorno Neurocognitivo

Sra. Melva Croes-Yanez di Fundacion Alzheimer a mustra cu e programa di e aña’ki ta un poco diferente cu añanan anterior. E biaha aki ta mucha mas den companianan priva pero apesar cu dia 21 di September cu tabatin e mini workshop pa prensa, tabatin tambe diferente entrevistanan na diferente medionan di comunicacion p’asina hiba e noticia mas eyfo pa tur hende conoci e malesa di Alzheimer. Tambe tin anochinan di guia y lectura riba peticion di un famia akinan na Aruba cuta algo priva y proximamente tin riba agenda planifica un presentacion publico y tur hende mester keda pending pe luga y horario p’asina tur hende por asisti. Probabelmente lo bai tin un pelicula pa tur hende haya mas informacion y tamba cu preguntanan por wordo haci. Pa loke ta conscientizacion di e malesa di Alzheimer mes bao di comunidad Sra. Croes-Yanez ta bisa cu den e prome añanan esta 1999 te cu mas of menos 2012 mas of menos e tabata hopi bon y e hendenan tabata hopi entusiasma a haya informacion y e tempo ey tabatin mas acohida pa cu e informacionnan aki. Pero aworaki ta parce cu e hendenan a bai drumi un rato pero pesey Fundacion tey pa tene nan lanta pa nan informa nan mes tambe tocante e malesa akinan di Alzheimer. T’asina aki cu ultimo aña por ripara cu tin hopi bruhacion entre e terminologianan cu ta wordo usa y esey no ta sali na bon na bienestar di research of riba cosnan cu mester sa pa diagnostica y esakinan ta laga hopi di desea. No ta tur ora pero tin biaha ta haya hendenan cu no tin e sintomanan y no tin e malesa mes pero nan ta pensa cu ta Alzheimer nan tin. E otro parti tambe ta cu ta mira hopi biaha e hendenan ta bruha e terminologia di Dementia, cu kiermen sin mente, cu tambe cu Alzheimer. Segun Sra. Croes-Yanez ta bisa cu esaki ta algo cu mester bai traha mas riba dje. Tambe ta mira cu e terminologia di Dementia a wordo cambia y poco poco e mester bai bek pasobra for di 2010 caba el a wordo cambia caminda mundialmente a keda palabra cu e palabra ey no ta wordo usa mas. E ta un palabra un tiki denigrante pero poco poco mester custumbra cune pero tanten e hendenan mester custumbra cu e palabra Dementia no ta existi mas. Y principalmente e cosnan aki ta stroba hopi biaha e pronostico cu tin e malesanan aki cu ta diferente y si bo por tin un miho diagnostico, por planifica mucho mas miho. Pero tanten cu ta pensa cu tur cos ta Alzheimer anto e ora ey tin bruhacion. Dus esaki ta algo cu mester traha mas riba dje paso e ta birando algo toch un tiki fastioso. Bao di Dementia, e palabra cu a bin na su lugar ta Transtorno Nuerocognitivo. Pasobra eingelijk e no ta un malesa, e ta wordo considera un sindrome, e ta algo cu ta cai bao di e “paraplu” ey ta haya e diferente transtornonan inclusivo Alzheimer ta cai bao di esaki, pero Alzheimer no ta e unico pasobra tin mas entre otro Parkinsons dus tin diferente sorto. Y esaki mester ta un tiki claro riba dje pero tanten cu ta keda bruha y defacto ta hendenan cu no sa bon kico ta pasando cu nan ta compronde cu nan ser keri tin un malesa, nan ta pensa cu fin di mundo a caba y ta eynan mester pensa cu mester duna mas informacion riba esaki. Na Aruba tin cifra y ta sacandonan poco poco pasobra pa duna cifra mester ta sigur di esakinan.

