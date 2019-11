Sra. Maria Dubero ganadora di free bingo tickets di Aruba Lions Club

Aruba Lions Club tin un canpaña riba su facebook page, Lions Club of Aruba unda cu publico por like, comment y share e post di e bingo y ta participa pa por gana 5 tickes gratis pa e bingo di Aruba Lions Club dia 23 di November na Club Caiquetio. Ta saca 5 ganador kende cada un ta gana 5 ticket cu ta duna bo 150 chance di gana un premio cash of un di e bunita door prizes. Pa e anochi aki tambe ta rifa pa solamente fl 5,- pa rifa un 65 inch Smart TV pa cortesia di AMC Unicon. E bar y cushina lo ya bon surti y lo tin waitress cu lo sirbibo na mesa y yuda bo cu loke bo mester di come of bebe. E actividad aki ta pa Aruba Lions Club recauda fondo pa sigui cu e trabao nan pa comunidad. Un biaha mas tur fondo recauda ta bay bek na comunidad. For di awor caba masha daki pa respalda Aruba Lions Club.

