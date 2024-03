Cera conoci cu Lilly Prince. Lilly a nace dia 22 di November 1947. Sra. Prince tin MULO-A diploma. Tambe e tin Steno Nederlands, Machineschrijven y L.O. Spaans como tambe diferente curso di e.o. personeel y management. Na November 1987 Sra. Prince a obtene su Akte van Bekwaamheid voor Lager Onderwijs in de Spaanse Taal. E tabata un empleado publico pa 35 aña y despues cu el a baha cu pensioen el a duna les di Spaño na Basisschool (5de y 6de klas) pa 7 aña te juni 2020. Actualmente e ta dunando les atrobe e ultimo dos añanan.

Na 1984 el a drenta Stichting Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) den e funcion di Secretaria, cual puesto el a desplega pa 7 aña. Na januari 1991 Sra. Prince a wordo nombra como Presidente di e fundacion. El a fungi como Presidente te na februari 2000 ya cu e tempo ey el a bay Hulanda pa fungi como Directora di Cas di Aruba y alabes Ministro Plenipontenciario (suplente). Despues di su regreso na Aruba, el a wordo apunta como Presidente di KWF pa di dos biaha na Maart 2005.

Sra. Lilly su hobby ta trabao boluntario. Banda di ta e cara di Koningin Wilhelmina Fonds sra. Prince ta activo den su Iglesia dunando guia na e hobennan den OANSA. Banda di esaki ta hopi ta e hobennan cu Lilly a duna guia den su tempo liber como tambe e personanan cu ta conta cu su yudansa regularmente, sea ta pa un guia, transporte o un oido pa nan sosten.

Como reconocemento pa su trabao voluntario y su contribucion na e comunidad di Aruba Sra. Prince a ricibi Condecoracion Real como Ridder in de Orde van Oranje Nassau na 2007. Na 2018 CEDE Aruba a otorga Lilly un reconocemento como Volunteer of the Year y na 2019 e la ricibi un reconocemento di Comishon Festival “Un canto na Aruba su Himno y Bandera”.

Lilly ta un persona cu semper a traha cu amor y pasion. E ta yuda unda cu e por yuda sin spera riba un danki.