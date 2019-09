Sra. Gina Maduro di ABV: “Mas claro e no por ta cu e bouw aki ta un desaster”

Den entrevista cu Sra. Maduro AVB tocante e situacion cu a presenta den oranan di madruga den departmento di Spoed Eisende Hulp Dr. Horacio Oduber Hospital, el a declara cu tabata un tubo a kibra cu a causa e cantidad di awa cu a inunda e departamento practicamente. Na momento di e situacion coleganan y tambe management tambe a bin yuda y mesora a schakkel in un compania di limpieza p’asina yuda tambe cu e limpieza. Pa loke ta e daño cu esaki a ocasiona Sr. Maduro a bisa cu a logra drecha e tuberia, pero si no por haci uso di e oficinan y mester bisa cu e tabata den e parti di oficinanan y no den e kambernan caminda ta atende cu patient. Si ta e caso cu ora di e “overstrooming” e awa a bai den tur e gangnan y no por a sigui brinda asistencia na esnan cu tabatin mester di esaki. Tin algun caminda por ehempel Receptie y Rivalidatie cu debi na yobida e plafondnan a cai y tabatin problema cu coriente.

Pues tin dos cos e efectonan di e yobida di madruga y tambe e overstrooming di e tubo cu a kibra. Sra. Maduro a sigui bisa cu e tower nobo di hospital tin hopi problema cune dus no ta prome biaha cu tin problema di lekmento caminda den fin di siman tambe tabatin problema den laboratorio caminda tabatin problema cu ventilacion pues e ta un problema structuralmente. Pa loke ta e caso di Corte cu a manda e trahadonan miembro di Sindicato corte segun Sra. Gina Maduro di ABV, cu e cosnan aki cu ta pasando ta un prueba mas caminda pueblo mes por nota cu e construccion aki y e calidad di dje tambe ta laga hopi di desea. Pa loke ta e preocupacion cu comunidad tin tambe riba e servicionan di Hospital, akinan Sra. Maduro a bisa cu e departemto cu mas a wordo afecta te mesun departamento cu e mes ta traha den y actualmente ta dunando servicio pues e servicio di Spoed Eisende Hulp no a wordo afecta. Pero e miedo si cu tin ta cu nos ta temporada di yobida y e trahadonan ta trahando den incertidumbre pasobra nan no sa kico mas por bai sosode den proximo dianan. Como sindicato nan a sinta caba cu Directie di Hospital, Minister y tambe Raad Van Toezicht y tambe Raad van Bestuur y mediador di Gobierno riba e problema aki y ata awo nan ta sigui sosode.

Segun Sra. Maduro na Aruba aki ta unico luga na mundo cu tin un “boiler” den e edificio y esaki mester wordo saca. Apesar di tanto rapport caminda cu SOGA ta keda bisa cu no tin problema cu esaki, sindicato cu sosten di su miembronan ta keda wak e “Boiler” como un problema y esaki mester sali pafo. Pa sake afo e tin un costo di 800 mil Florin y akinan un hende mester paga pa esaki dus e ora Gobierno mester bai wak unda e ta saca e placa aki, aunke no ta su responsabilidad, p’asina saca e “boiler” aki pasobra e hecho ta cu e “boiler” aki mester sali afo. Defacto mester bisa cu e problemanan ta multi e “boiler” ta haci un efecto grandi pa loke ta e holo di diesel pero tambe e lekmento y overstroomingnan. Dus ta diferente problema tin y cada biaha ta manera un “pleister” ta pone mientras cu tur siman tin problema den diferente departamento di hospital den e parti nobo. Sindicato y Hospital tin un comision cu mester control e trabao di e construccionnan pero mester corda cu ta SOGA ta doño di e edificio y ta SOGA mester ta esun den prome fila pa hiba control riba e construccion y ta loke nan no tin tampoco. Ta parce cu ta Hospital a contrata SOGA. Ta SOGA ta doño y no sa kico nan ta wardando pa hiba e contratista Corte, pero e contratista si ta hiba sindiacto ABV Corte. “Mas claro e no por ta cu e bouw aki ta un desaster pasobra no tin otro palabra pe”, asina Sra. Gina Maduro presidente di sindicato ABV a declara despues cu tur e videonan y potretnan a cuminza circula rond riba medianan social di kico a pasa den oranan di madruga na Hospital cu supuestamente mester ta un di e esnan mas modero cu tin pero aparentemente no por contene un yobida local y tampoco un lekmento cu un tubo cu a kibra. Nos no ta experto pero na momento cu un tubo kibra y cuminsa lek ta pa motibo cu esaki ta dos cos, su calidad ta inferior of e ta demasiado chikito pa contente e fluho grandi di awa cu mester pasa dor di dje. Pero atrobe nos no ta e expertonan pa bisa esaki pasobra tin un compania renombra ta haci construccion di e hospital nobo aki.

