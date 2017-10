Sra. Evelyn Wever- Croes a reuni cu gobernador riba e conclusionnan di Informador

Dialuna mainta lider di partido MEP Sra. Evelyn Wever Croes a ser yama pa gobernador di Aruba y e ta splica con e reunion aki a bay.

E meta di e reunion tabata pa duna un bista di e trabaonan cu Informador a haci den e ultimo siman, di e combersacionnan cu tabata tin. Sra. Wever- Croes a haya un raportahe di e conclusion di informador, di e combersacionnan cu el a hiba.

Sr. Gobernador lo bay combersa tambe cu demas partidonan cu ta envolvi y pa despues finalisa e rond di informacion, cual ainda oficialmente e partidonan ta aden, caminda cu Informador lo tin cu duna su raportahe final, di su conclusionnan. E conclusion ta cu e tres partidonan cu a duna informacion di kier traha ariba un base amplio, cual nan ta MEP, POR y RED.

Basa riba e informacion cu gobernador a ricibi for di e informador , e ta kere cu lo bay cu MEP, RED cu POR cu base amplio pa forma e siguiente gobernacion. Ta keda na e partidonan pa yega na otro, ora cu drenta e fase di formacion riba un acuerdo di gobernacion pa despues, eventualmente riba reparticion di carteranan.

Den curso di e siman aki, e fase di informacion lo keda finalisa, pa despues bay over na e fase di formacion, unda cu gobernador lo nombra un formador. Despues di esey lo bay mas den detaye pa cu e acuerdo di gobernacion prome pa despues e reparticion di cartera.

Sra. Wever- Croes ta di opinion cu e proceso mester wordo tuma cu hopi trankilidad y no bay pura. Mester tene cuenta cu tin 3 siman ainda cu no ta bay tin un parlamento nobo, cu ta diabierna proximo na dos siman. Dus ainda falta tres siman, pa tin un parlamento nobo. No ta asina cu ni si pa su dia siguiente nan keda cla, no por tin un gobierno nobo di biaha. Mester warda e parlamento nobo sinta, e ora e parlamento nobo lo nombra e gobierno nobo.

Como ehempel, Sra. Wever- Croes a uza, cu si nan keda cla cu e formacion mes, ainda den parlamento ta consisti di e 12 parlamentarionan di AVP, cual ainda ta den nan mayoria. Dus no por haci nada ariba esaki.

Un di e prome cosnan cu e gobierno nobo tin cu haci, ta pa atende e problema aki cu Hulanda. Loke nan a haci si caba, ta cu como partido nan a reuni cu CAFt separa, y tambe den parlamento. A splica cu si nan logra drenta gobierno, partido MEP lo kier cumpli cu tur e palabracionnan financiero cu tin, no ta cuestion cu ta bisa cu no ta cumpli cu esaki. Pero mirando e situacion cu nan ta hayando nan aden, ta bira dificil pa yega drenta y cumpli di biaha.

P’esey ta pidi poco pasenshi di CAft tambe. El a subraya si cu nan no a wordo priminti e tempo pidi, pero ta spera di yega na palabracionnan ariba esaki.

Lider di partido MEP afirma cu e ta den contacto cu lider di RED, sr. Ricardo Croes como tambe cu lider di POR, Sr. Otmar Oduber. Un biaha mas, Sra. Wever- Croes ta enfatisa na mas di un ocasion, ta warda ariba e fase di informacion finalisa, pa drenta den e fase di formacion, pa sinta mas concretamente cu otro, pa yega na un acuerdo di gobernacion prome, pa negocia y yega na un acuerdo di gobernacion prome. Despues ta bin cu reparticion di cartera y despues por bisa, cu Aruba tin un gobierno. Asina Sra. Evelyn Wever- Croes a finalisa bisando.