E siman aki autor di buki pa mucha y hoben, Sra. Desiree Correa, a entrega su ultimo buki na biblioteca. Directora di biblioteca, Sra. Astrid Britten a keda masha contento cu un otro buki pa biblioteca hubenil. Ta un placer pa ricibi autor y poeta y wak nan publicacion nobo y wak e coleccion nacional crece. Biblioteca Nacional Aruba ta duna acceso na un y tur cu un coleccion grandi y diverso. Masha danki na Sra. Desiree Correa pa un contribucion rico na Aruba su literatura hubenil.

E fabula aki ta trata di un pushi preto cu den temporada di carnaval ta namora di un mucha homber cu ta riba un carosa disfrasa na pushi angora. E pushi ta pertenece na e heks di Kudawecha, Hubladuba. E pushi Metaki despues, no kier come, ni sali for di cas. E ta locamente namora di su pushi angora. Hubladuba ta stima su pushi Metaki masha hopi mes. Con por yud’e? Hubladuba ta purba tur receta bieu cu el a haya den un cashi na su cas. Si e logra Metaki lo regresa cas? Hubladuba lo perde su pushi? Kico e otro heksnan lo pensa di e curason moli di Hubladuba? Nan lo straf e? E fabula aki ta bisa bo un cos: Semper lo bo keda

ken bo ta.

Desiree Correa a skirbi hopi buki. Riba nos website bo ta haya tur e informacion. Algun buki publica: Elefina Elefante, Mosa’s eiland, Un nomber pa e princess, Festimucha, Compa Nanzi, Domi di den Mondi, Drumi dushi, Manuel, Buchi Beer, Pepe Picuda, Randy & Rodney Nier, Doño di curpa, Den kibra di madruga, Drama Real. Miembresia gratis pa tur mucha y hoben

Biblioteca ta introduci miembresia gratis pa tur mucha y hoben bou 18 aña. Biblioteca ta invita tur mayor bay biblioteca cu nan yiu, sobrina, primo y haci nan miembro di biblioteca! Pakico? Pa tur mucha y hoben por explora un coleccion grandi di storia y buki riba tur topico of lesa revista. Banda di e coleccion na biblioteca, biblioteca ta ofrece tambe un coleccion di buki Ebooks y Audiobooks. Tin hopi espacio pa traha riba computer, busca informacion riba Internet y ademas tin WIFI pa por uza bo Smartphone, tablet y laptop. Mucha y hoben ta bon bini pa traha riba tarea di scol sea individual of den grupo. Pa registra como miembro por fabor hiba un ID valido.