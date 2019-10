Sr. Rubin Ponson di DOW ta mustra cu no tin mucho regla nobo pa cu bendemento di vuurwerk

Sr. Rubin Ponson di DOW a duna di conoce cu e reunionnan a bai bon y mas bien ta palabracionnan ta purba haci atrobe entre tur e departamentonan pa wak pa tur hende ta riba e mesun liña pa ora e temporada yega e controlnan por bai mas facil posibel. Y tambe pa cuminza na sinta cu e bendedornan pa splica nan kico nan lo mester bai cumpli cune y kico nan lo por spera di e departamentonan. Sr. Rubin Ponson a sigui bisa cu e cuestion di containernan banda di otro den un prome bista no ta mucho problema y esaki ta keda pa nan mesun cuenta, esta e bendedonan, nan lo mester wak pa nan mesun benta mientras cu DOW ta wak e mas riba seguridad y si e ta cumpli cu tur e puntonan di seguridad mester tin pa loke ta trata e casnan cu tin e vecindario, e ora DOW ta tene cuenta cu esey mas tanto. Pa loke ta trata e controlnan riba klapchinan cu ta prohibi e controlnan ta tuma lugar y ta haci test riba tipo di klapchinan aki, riba sonido etc. y esaki ta na momento cu nan wordo importa y tanten cu nan por pasa e testnan aki, e klapchinan aki lo por wordo bendi na publico. Y atrobe sin tin otronan cu no ta cumpli cu reglanan, DOW mester bai wak di unda esakinan ta bini. Sr. Rubin Ponson a sigui bisa cu tur aña tin diferente puntonan cu mester drecha, manera entre otro hopi biaha ta haya cu ta tira tur e caha bashinan pafo entre otro, siendo cu tin regla pa cu esakinan pasobra e cahanan aki mester wordo sera den un lugar sera caminda candela no por cai riba dje pasobra e cahanan aki tin resto di polvo riba nan y ta sende hopi lihe. E tipo di cosnan asina tur aña atrobe ta keda bis e hendenan aki y ta cosnan cu ta keda enfatisa riba nan. Y asina, segun Sr. Rubin Ponson, e reunionnan ta bon pa refresh e hendenan aki y pa keda riba e mesun liña. Pa hopi aña regla nobo no a bini, segun Sr. Rubin Ponson di DOW, tin hopi aña ta trahando cu e mesun reglanan pero loke ta pasa ta cu hopi biaha falta di personal pa controla tur e lugarnan y ta kere cu e reglanan ta poni y tin biaha ta wak cu si un hende reclama of cos ta bai un tiki for di man mester atende nan riba esakinan. Pero ta reglanan cu semper tey na momento cu pone container pa bende klapchi e dia cu e ultimo dia pa bende vuurwerk tin dos siman pa move e container aki y bai warde na otro sitio pues nunca e lugar di bende vuurwerk no por keda para eynan. Y esey ta loke DOW ta wak y hopi biaha pa motibonan cu e ta stroba riba un parkinglot por ehempel di un supermarket e ora ta pidi hopi biaha pa move esaki y no pa keda den bista vooral riba camindanan grandi pues e reglanan aki ta poni y de bez en cuando ta yega serca e bendedonan aki pa mustranan cu nan mester cumpli cu e reglanan aki.

