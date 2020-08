Sr. Richard Kramers a keda encarga cu mando diario di Guarda Nos Costa

Minister di Husticia mr. Andin Bikker a apunta onder-inspecteur sr. Richard Kramers cu e encargo di management diario di Guarda nos Costa. Esaki despues cu sra. Trudy Hassell a participa ayera na e minister en esencia cu e no ta disponibel mas pa sigui cu e encargo diario di Guarda nos Costa.

Sra. Hassell, cu ja den pasado tabata na mando di e organisacion, a bolbe dirigi esaki desde juli 2018 caminda a logra entre otro pa e organisacion bira un dienst riba su mes na 2019, a zorg pa haya material di trabow necesario pa personal cu tabata pendiente pa varios aña, a tene controlnan severo y a zorg pa cuminsa adresa e falta di localidad y infrastructura adecua pa por retene personan cu no tin status legal bow di e Landsverordening Toelating en Uitzetting. E ciere di fronteranan a base di e pandemia di Corona-virus, e hecho cu mas persona sin status legal tabata wordo detecta den cuadro di controlnan entre otro di e shelter in place y toque de queda, den combinacion cu e falta di localidad adecua pa por retene personan cu no tin status legal, a pone cu e ultimo lunanan e circumstancianan na Guarda nos Costa a bira uno hopi tenso. Entre otro mester a zorg pa urgentemente cuminsa adresa e falta di localidad y infrastructura adecua y reenforsa e vigilancia na GNC cu cooperacion di KPA y CEA, ja cu tabata tin varios incidentenan di huida. Tambe tabata tin varios casonan di menasa contra di e personal di GNC dor di reclusonan cu a wordo traspasa for di KIA depues di a sinta nan castigo penal.

Minister Bikker a gradici sra. Hassell personalmente pa su trabow desplega desde juli 2018 bow di e circumstancianan dificil describi, dor di e situacion reinante na hermana pais Venezuela y ultimo tempo debi na e retonan sin precedente cu e pandemia di Corona-virus a trece cune.

Sr. Kramers di su banda a observa e ultimo simanan, den cuadro di e refuerso di KPA na Guarda nos Costa, e retonan di GNC y e personal di cerca. Tambe ela presencia varios reunion hunto cu e minister, CEA y personal di GNC, pues hunto cu su experiencia y estudio ta un persona sumamente califica pa por sigui cu e trabownan di Sra. Hassell.

