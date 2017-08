Sr. Raymond Maduro lo subi lista di partido POR

Informacion cu a drenta na nos mesa di redaccion ta mustra cu Sr. Raymond Maduro, kende no ta na Aruba actualmente, lo ta formando parti di e lista di partido POR pa eleccion 2017. Nos no por a haya lider di partido, Sr. Otmar Oduber pa confirma nos e informacion aki, pero si for di faminan cercano di Sr. Maduro nos a haya e confirmacion cu esaki ta e caso.

Sr. Maduro tabata un miembro di directiva y alabes consehero di varios entidad local y internacional den e mundo di desaroyo, hospitalidad, construccion, linea areo y comercio al por menor. Tambe e ta sirbi como mentor di varios studiante local na varios Universidad y ta un profesor invita na Universidad di Aruba. Continuamente e ta atende y participa den conferencianan cu lidernan ariba e tereno di Liderasgo, Strategia y Maneho. Recientemente el a atende e conferencia cu lidernan na Opranda, Florida den e Congreso di Crecemento Financiero.

Den transcurso di añanan Raymond a hunga un rol primordial den e desaroyo di turismo di Aruba. Entre otro den ultimo añanan e tabata un consehero di e Autoridadnan Turistico di e gobiernonan di Aruba, Bonaire y Corsou.

Hunto cu su asociadonan, Dan Oduber y Tito Muyale, Sr. Raymond Maduro tabata e pioneronan cu a introduci exitosamente e concepto di time-sharing p’afo di Merca y na nan isla natal, Aruba.

Na 1996 el a bende su accionnan den e compania Sun Development Co NV y despues di un tragedia personal, el a verhuis su yiunan pa Mexico, unda cu el a cuminsa un compania di construccion y desaroyo conhuntamente cu varios arkitecto y ingenieronan prominente di e ciudad di Uruapan, Michoacán, Mexico.

Actualmente e ta den e proceso di scirbi dos buki: “La hija de Don Jose” y “Pa e lidernan di mañan”