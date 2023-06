Mi a ripara cu un ladron di asiento di AVP un tal Dijkhoff a scirbi un articulo cu a cruza e linja politico. Sin argumento, pero cu calumnia, mentira, redashi a la AVP. Berdad Rycond Dijkhoff a “ laga” Avp, pero a keda mescos den mentalidad den AVP! Sin escrupulo y e berdad nunca ta ser usa! Na un manera baho y vil kier bin cuestiona cu mi a bay yuda entrante 1 Juni den hunta di comisario di WEB, porcierto un compania estatal cu ami a funda y percura den varios gobierno pa e por a funciona na un manera responsabel – sin corupcion y faboritismo alguno -!

Hasta e renegado a yama mi pa ta “ sin berguenza! Mira ken cu a landa den lodo den AVP ta papia y yama otro hende pa sinberguenza??? Un tiki respet lo por yuda bo den politica. Busca e berdad y un dia lo bo por yega!! Mas cu 2 anja pasa mi a ser aserca pa bin yuda, pero a dicidi di pense bon. Awor cu tanto anja di experiencia y fundador di mayoria di e NV-nan di gobierno y conocimiento, bo no ta spera un reaccion di un cu apenas awor a drenta politica y hanja un cabey boto cu voto di AVP pa drenta parlamento, unda di dia cu e a drenta tabata tin un “ duiventil ” y competencia den AVP di ken ta drenta KIA prison promer pa sinberguenceria, ladronicia, fraude y corupcion.

Don’t tell me cu bo no tabata sa y a drenta boluntariamente y mi ta kere na “tino“ tambe!!!!!Den bo afan pa ataca mi personalmente y ofende mi y mi familia bo a ocuri na un hala di mentira cu abo y AVP a y ta usa pa trata na difama mi. Cu mi lo ta cobra yen di pensioen di ambtenaar, diputado, staten lid, ministro di Antiyas etc.

Nunca ami a cobra ningun cent di pensioen como ambtenaar, pasobra mi no tin derecho alguno! Mi tabata 3 periodo diputado cu a prepara e.o. Status Aparte pa cu awe bo por ta ladron di asiento den parlamento!!! Como diputado casi 12 anja y miembro di Eilandsraad tampoco nunca mi a cobra ningun cent di pensioen. Ta mas cu logico mi no por cobra ningun pensioen di Antiyas, pasobra nunca mi a cubri ningun funcion den Antiyas. Como politico “ hoben” y cori malamente como “ professor (??)” na Universidad bo por a check promer si ta berdad tur e calumnia nan aki.

Ya cu ta den AVP bo ta puntra bo hendenan cuanto di nan si ta cobra di Antiyas y ambtenaar of aki nan. Varios di nan y tin cu a hanja backpay di Antiyas di mas cu 300.000,— florin. Ta abo ta grawata y busca coy hole!!! Bo ta falta mi respet, pasobra mi lo ta bieu cu 76 anja, unda ta Dios cu a duna mi bida bo ta critica. Kiko mi edad ta intereresa abo???? Bo ta discrimina nos grandi nan cu ta Dios ta duna nos e edad como tipo mal bruha y disorienta completamente!! Bo ta hasta critica cu lo ta “friends and family” cu Gos Oduber, un persona bon prepara, pensionado tambe cu tawata anja nan largu director di “ Buro Intelectuele Eigendommen” y pa hopi anja wrnd. Director di departamento di Finansas. Kiko bo kier bisa cu paso e ta mi familia cu Dios a duna nos e no por yuda den nada???? Den e mundo aki cada ken ta preucupa pa su mes y Dios ta mira pa nos tur. Familia ta nos mes cu nos tin cu cada un percura pa un futuro. Bo no mester ta preucupa, paso nos no ta hende di familia corupto. Nunca ningun di nos a bende ni tereno, permiso, contrato nan miyonario ni hanja placa di Marachiolli, Spartaggo Ghini ni Roberto Rincon ni CITGO !!!!!Nos no ta envolvi tampoco den e ladronicia den dia cla di boso “friends and family and lovers” di1.5 biyon florin di e desaster : “ Bo Aruba”, cu Controlaria General a bisa cu no tawata tin plan; no tawata tin werkorder; no tawata tin factura y tampoco sa kende nan a cobra y kiko nan lo por a haci. Ya cu awor bo kier nan sera bo colega Benny “Kid Real Estate” bay den e cosnan aki!!!!!!

Nos ta hende nan responsabel y serio. Awor si ta bon, abo kier bin huzga ken ta familia Oduber?????? No mischi cu hende bon pa bo no hanja bo mal sirbi. Puntra den Tanki Leendert di unda nos a bin y con hopi nos a contribui na e desaroyo di e pais aki. Eyden mi tin yen di familia.

Mi ta hanja un lastima despues di casi 14 anja cu mi a sali di politica activo, ainda mi mester ta target di elemento nan infeliz, bruha y perdi cu kier sasia nan odio ariba nos familia. Un di e dia-nan aki lo mi kier duna un splicacion kiko ta un sinberguensa den politica y cu argumento y prueba!!!Esun cu kier drecha mundo cuminza cu bo mes. Hiba e asiento cu bo a horta cu un par di voto di e partido AVP pa bo no pasa pa ta un sinberguenza y ladron di asiento. “Be a man and not a church mouse!!” Bo kier asiento buske bo mes y no cu lift!!!!!!!.

By the way 25 anja lider di MEP nos punto di vista tabata ta cu nos no ta deal ni traha cu ningun independiente den parlamento. Nos ta traha cu partido. Mi ta spera cu e wega di cochino di tanto pensioen por caba y stop di biba cu redashi den caya Barahona y bira serio. Busca un punchero y bay laba bo cara!!!Busca otro “ coy” tene y desaroya bo mes cu bo propio forza y stop cu e redashi nan aki. Bin cu prueba y argumento valido y stop cu muchachada. Politica ta algo serio. Corda tambe cu mi ta bezig cu mi fact finding!!!! Pa finalisa” Mi tata ta Urbano Oduber dfm. y lo mi muri un dia como Oduber. Ni se compra ni se vende apellido!!!

Nelson O. Oduber.