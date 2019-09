Sr. Hudson di SOGA: “E boiler no ta un problema manera nan kier bisa cu e ta”

Pa loke ta e situacion constante di e boiler den hospital, Sr Hudson a declara cu kier haci di esaki un problema pasobra e ta den mesun lugar cu e generator dieselnan di Hospital poni y practicamente e problema ta mantencion di su sistema di ventilacion di Hospital mes. Y mas ainda Sr. Hudson ta bisa cu recientemente dor di e construccion a bin descubri schimmel den varios luga den hospital y esaki no ta cai bao di responsabilidad di SOGA den e construccion y renobacion aki. Manera ta conoci e contratista a wordo para di traha y hasta presencia di polis a wordo solicita. Y akinan Sr. Hudson a declara cu tabata Hospital a para e trabao di contratista. Pero SOGA ta den combersacion cu nan p’asina yega na un solucion di esaki. Kico ta e motibo real cu Hospital a para e trabao, segun Sr. Hudson ta bisa cu aparentemente Gobierno a manda un carta pa SOGA, pero Sr. Hudson a bisa cu nan no a ricibi esaki, apesar cu e carta aki si a aparece den prensa caba, y den e carta aki Minister en cuenstion ta bisa cu lo bai para e trabao di contratista. Practicamente e ora tur e stakeholdernan den e proyecto aki mester sinta na mesa “manera hende grandi” segun Sr. Hudson pa discuti y yega na acuerdonan final pa cu e finalizacion di e proyecto di Hospital aki. Finalmente Sr. Hudson a bisa cu e por sigura comunidad di Aruba cu keda trankilo pasobra ora cu e hospital keda cla, lo e ta un hospital top of the line y cu den Caribe no tin uno mescun cos. Ta fastioso cu e cosnan cu ta pasando ta pasando pero loke comunidad ta bai haya ta un top hospital na final di tur cos.

