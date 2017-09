Sr. Holmo Henriquez lo no sigui mas cu partido MAS

Lider di partido MAS, Sr. Holmo Henriquez ta lamenta cu pueblo no ta cambia e partidonan cu tin Aruba awe caminda e ta mirando cu keto bay ta laga partidonan cu a haci daño na Aruba sigui den gobierno. P’esey Sr. Holmo Henriquez no lo sigui mas como lider di e partido MAS despues cu pueblo a dicidi esaki. Despues di a reuni cu S.E. Gobernador di Aruba, Sr. Henriquez a splica mas tocante su decision, mirando resultado di eleccion.

Sr. Henriquez a splica gobernador tocante su preocupacionnan y esaki tabata un combersacion hopi placentero. Pero el a duna gobernador su opinion tambe tocante e resultado di eleccion. Pueblo no kier un cambio. Ta basta biaha caba, cu esunnan cu a forma parti di e problema, nunca por ta parti di e solucion. Pues no por expect un cambio of un mehoracion den nos gobernacion, si ta keda eligi e mesun hendenan atrobe. E señal tabata bon cla, vooral pa partido MAS, cu e pueblo a rechasa nan.

Lo tene un reunion den seno di partido pa wak kico ta e futuro pa partido MAS. Sr. Henriquez ta di opinion cu e lo mester busca un otro alternativa den su bida. Tur hende mester trece un balansa den kico nan sacrifica y kico ta e beneficionan. Sr. Henriquez a sacrifica cuater aña, el a sacrifica su famia pa cuater aña y e resultado ta conoci. Esey ta un señal cla y raspa pa su persona, mester bay pensa si partido MAS ta sigui, lo mester sigui cu’n otro lider cu otro candidatonan. Tur eseynan mester di bay evalua ainda.

Partido MAS no ta e unico cu e haya resultadonan menos favorabel den eleccion, y Sr. Henriquez semper lo tey pa keda. Niun partido a trece contenido manera MAS. Toch ta wak cu si ta bay vota pa partidonan cu no a trece contenido na nan plannan, nan ta trece un plan cu ta un “wishful thinking” y cu e poder di amor lo bay trece e solucion. Pero mester ta poco mas realistico y sincero cu nos mes. Esey ta bisa hopi di e direccion di unda cu e pueblo ta bay. Mas di cuater mil hende ta vota pa un partido cu ta bisa cu ta bay legalisa e uzo di marihuana y esey caba ta un indicacion di unda e pais ta bayendo.

Sr. Henriquez lo keda pa yuda partido MAS, si nan dicidi di sigui cu e partido. Nan a trece e plan available pa tin mas contenido y pa trece un miho structura pa mañan tambe. Pero porta esey no ta bay wordo haci door di su persona. Y e no ta un persona cabes duro, ora cu pueblo ta duna señal. Esey mester wordo respeta. E ta desea pueblo hopi suerte cu e siguiente gobernantenan di nos pais.