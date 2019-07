Sr Haime Croes (DIP): Carta a sali pa propietarionan di edificio den ruina na final di caya San Nicolas

Un edificio di cual Gobierno a ricibi hopi critica riba dje ta di e edicio bandona na final di mainstreet San Nicolas. Director di DIP sr. Haime Croes ta splica di e pasonan cu Gobierno a tuma pa por yega na soluciona e situacion aki.

Meta

Manera comunidad por a tuma nota, Gobierno ta haciendo diferente esfuerso pa desaroya San Nicolas den e di dos ‘stedelijk gebied’ cual ta defini den ROP. Pa esey kier pa tin na disposicion, terenonan bandona cu ta forma peliger pa e imagen di San Nicolas y diferente aspecto. Banda di esaki, e edificio en cuestion tin mas di 10 aña para y no ta den construccion, cual no mag huridicamente, como consecuencia di esaki, permisonan di construccion ta wordo tuma aden.

Sr. Croes ta duna di conoce cu carta a bay pa e famianan en cuestion cu ta doño di e edificio informandonan cu den 30 dia e departamento mester sinta cu nan pa por yega na un solucion. E ruina di hotel ta construi tambe parcialmente riba tereno di Gobierno, cual no mag. Pues aworaki ta haci apelacion na famianan pa por fabor sinta cu DIP pa por yega na soluciona e situacion aki. Algo cu pa añanan largo ta un preocupacion pa e bisindario y cual no ta cuadra cu e imagen cu ta creando di San Nicolas.

Por ultimo, ta informa pueblo cu DIP ta ehecutando cu e maneho di control den cual ta pone atencion na cosnan cu no ta bayendo bon segun nos manehonan y leynan manera erpacht y natuurverordening, conhuntamente cu DNM y DOW. Pesey ta recorda comunidad pa haci uzo di e plataforma InfrAruba pa cualkier keho cu tin y pa raporta esakinan, pasobra e informacion aki ta sumamente importante pa e departamentonan por traha mas efectivamente, sr. Croes a termina bisando.

Comments

comments