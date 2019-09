Sr. Haime Croes di DIP ta desbarata gañamento tocante tereno di famia Giel

Sr. Haime Croes directo di DIP a reacciona riba un articulo cu a sali den medionan di comunicacion caminda cu DIP lo a kita tereno di hende etc. Sr. Croes a bisa cu mester ta hopi cla cu loke a sali den medionan di comunicacion no ta cuadra cu realidad. E Gobierno aki no a haci nada no a kita ningun tereno di ningun hende pues Sr. Croes a mustra cu e kier ta categoricamente cla riba e hecho aki. Loke cu kier para keto cune ta splica e situacion. Ora ya papia di Alto Vista ta papia di e mapa aki. Riba e mapa aki tin un color cora y un color blauw. E tereno aki ta e huurgrond di Erven Giel. Anto e huurgrond aki di Erven Giel a wordo kita na aña 2016 dor di Minister Benny Sevinger., caminda e rapport aki a bin dia 15 di Maart. Ora a kite a manda famia Giel un carta caminda nan a perde nan tereno y esaki tabata firma pa Minister Benny Sevinger e tempo ey na mando. Basicamente di 2016 no mag di tin actividadnan mas riba e tereno aki, kiermen cu tur loke ta pasando riba e tereno aki, ta ilegal. Mas leu riba e mapa aki tin un “domein grond”, pero tin dos tipo di “domein grond”, esta uno cu ta huur. Sr. Croes a sigui bisa cu el a tuma nota riba un media social cu papia cu huur grond tradicional ta di e doño. Sr. Croes a bisa enfaticamente cu esaki no ta cuada cu berdad pasobra huur grond ta keda tereno di Gobierno y Gobierno por kita esaki a base di prioridadnan cu tin y mester cumpli cu condicionnan. Un huur grond no ta un tereno destina pa haci fiesta riba dje y tampoco pa wordo coba. Tambe t’asina cu tin e tereno aki como domein grond pa hendenan cana y no pa haci cosnan priva riba dje. Nos por ripara akinan cu tin bungalows riba un tereno di domein grond y inhustamente. E famia aki ta tilda Gobierno cu ta kita cos di nan pero nan mester ta sincero y nos mester ta serio na e pais aki cu Gobierno tin un maneho y e maneho di tereno aki ta pa hisa e calidad di bida di un hende. Tur hende mester por biba trankilo sin niun problema. E tereno encuestion ta un tereno domein di Gobierno y tur hende mester por cana trankilo riba dje pasobra ta trata di un tereno openbaar. Pues no por tin construccion riba dje sino e ta bira ilegal. Pa tur hende compronde e cos aki duidelijk for di 2016 caba no mag di tin actividad riba e tereno ey. Banda di esaki e ROP ta bisa y riba e mapa por mira cu e ta cai den e “groen gebied”. Kiermen e ta den “groen gebied” anto e “groen gebied” aki no ta di di aworaki sino for di 2009 caba, pero manera tur hende sa tabatin hendenan cu terenonan den “groen gebied” pasobra den e teritorio ey no mag di tin construccion pasobra e ta protehi. Kiermen basa riba e hechonan aki tur hende por compronde cu Gobierno den tur cos a actua den su derecho.

