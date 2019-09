Sr. Haime Croes a combersa varios biaha cu e famia Giel aki pero nan no kier compronde

Sr. Haime Croes a bisa cu den luna di Mei e ta ricibi un jamada cu tin jen di truck bajendo den e tereno aki cu ta riba nomber di famia Giel. Y cu bisiñanan ta manda puntra kico ta pasando y lo mester transporte di santo y polis a wordo poni na altura y polis consecuentemente ta jama DIP. E trucknan a wordo para ja cu e tereno aki no ta di nan ja cu nan ta haciendo cosnan ilegal. Dus for di 2016 no tin mag di hende riba e tereno ey. Aparentemente e doñonan no kier tende y a jega asina leu cu nan a wordo jama pa un reunion pa papia y nan a bolbe wordo splica na nan cu esaki ta un tereno di natuur y e tereno aki a wordo kita for di nan for di 2016 y loke tin akinan ta tereno habri pa tur hende. Y mas ainda mester kita tur construccion cu tin riba e tereno aki. Y akinan no por cumpa e bisiñanan pasobra nan no tin culpa den esaki pasobra nan ta biba eynan caminda tur hende mester tin pasada y tur hende por cana pasobra e ta un tereno “berde”. Mester djis cumpli cu ley y cla ta. E famia a priminti cu nan lo kita e cosnan for di riba e tereno y DIP lo ta dispuesto pa judanan cu tereno di huur pa haci “landbouw”. E no a bai asina facil a logra traha un afspraak cu e departamento indica, pero mientrastanto e caso a keda keto y den luna di Augustus ta bolbe haya jamada di hendenan di polis bisando cu e situacion ta bira mas y mas pio. Loke Sr. Croes a haci e momento ey ta a manda dos carta uno dia 13 di Augustus pa e famia aki uno na Hulandes tambe pa Sr. Ruben De Cuba Ruben Giel, pero mirando cu ta bon pa pone esaki na Papiamento a manda un carta dia 22 di Augustus pa splica tur cos un biaha mas.

