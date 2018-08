Sr. Gigi Helder: “Guarda Nos Costa mester drecha nan sistema di traha”

Diabierna Fast Delivery a haya bishita di Guarda Nos Costa, cual Sr. Gigi Helder, director ta elabora ariba eskai.

Fast Delivery ta un compania den group total, nan tin 317 trahado nan ey. E compania no tin nada contra di Guarda Nos Costa cu a drenta den ploeg pa haci nan control. Tabata tin 3 persona cu no tabata tin nan papel na ordo. Un di e personal a pidi Sr. Helder pa su cedula, cual e no tabata tin cun’e. E ora nan a bis’e cu nan lo mester detene. Sr. Helder a pidi nan pa nan badge, cual nan a mustr’e tambe. Pero cu nan lo tin di bay cun’e tambe. Y pa no stroba nan den nan trabao, Sr. Helder a bay cun’e.

Nan a detene dos colega di Sr. helder pa verifica nan papelnan. E fastioso ta cu ora cu nan a yega Guarda Nos Costa, nan a lag’e bay. E ora el a puntra e dicon a bay cun’e anto. E ora nan a bis’e cu si e kier bay, e por papia cu Sra. Trudy Hassel. Sra. Hassel a pidi’e despensa, cu cosnan no a bay manera mester ta. Pero e hecho ta, cu nan a lag’e bay, sin cu nan a pid’e pa su identificacion.

E 6 personanan cu Guarda Nos Costa a bay cu nan, 3 tabata tin nan papelnan na ordo, y nan por a bay. E restante 3 nan a regel nan papelnan, manera cu Guarda Nos Costa a pidi. Nan tur tres a regresa nan pais bek, pa wak si nan documentonan por keda cla y wak kico por wordo por haci. Di nan tres, un di nan papel ta den proceso y dos di nan, nan papelnan no ta completo.

Segun Sr. Helder, den cierto funcionnan, no ta haya hende pa traha. Ta manda e papelnan aden, e proceso di papel na Aruba, ta tarda. Y pa haya hende local, ta dificil pa haya den cierto funcion. E ta tarda asina hopi, e proceso di DPL, DIMAS pa cual Sr. Helder ta spera cu e proceso pa mehora y e proceso di Guarda Nos Costa tambe mester drecha.

Sr. Helder a sigui bisa, cu e sucedido ta mas a base di principio. Den su caso, e ta ariba su tereno di negoshi. E no tin identificacion cun’e y nan no ta bis’e bay busca su ID of cu nan ta bay cun’e. Pero nan a opta pa bis’e cu door cu e no tin ID cun’e, nan a bay cun’e. Y esey ta loke pa Sr. Helder ta pon’e sinti, cu cosnan ta hopi leu for di cas. Sra Hassel mes a confirma esey.

Por ultimo, Sr. Helder lo kier traha su banda di medaya den un rapport, Esaki no por ripiti mas. No por ta asina cu paso un persona no tin un id ariba dje, ta hibe bay cera. Cosnan no ta bay asina.

Comments

comments